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生理期不能運動？解鎖「生理週期」維持天天運動好習慣

▲▼瑜珈，女人，機器人，AI，人工智慧，助理，助手，小幫手，瘦身，運動，檢測。（圖／視覺中國）

▲疫情期間有不少民眾培養運動習慣來增強自我免疫力。（示意圖／視覺中國）

生活中心／綜合報導

疫情期間除了戴口罩、勤洗手，也有不少民眾培養運動習慣來增強自我免疫力，不過有不少女性認為「生理期不能運動」，在《找回妳的生理時鐘》一書中提到，生理期其實也可以運動，只是要選擇「合適」的運動，而女性生理周期主要分為四個時期，透過解鎖「生理週期」，其實可以維持天天運動的好習慣。

▲找回妳的生理時鐘。（圖／高寶書版提供）

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▲《找回妳的生理時鐘》一書中提到，解鎖「生理週期」，其實可以維持天天運動的好習慣。（圖／高寶書版提供）

濾泡期

在妳行經結束後的頭幾天，能量會再度開始上升，此時適合用一些有趣的有氧運動來喚醒身體；由於妳在此一階段會特別願意嘗試新事物，因此也可以將舊有的運動計畫搭配一些新的課程來練習。在濾泡期的這段時間中，妳的身體會對於有氧運動產生更有效率的反應以促進新陳代謝，幫助妳減重並打造精實的肌肉，然而若妳有荷爾蒙失衡的情況、正嘗試要減肥，或正受到焦慮、疲憊、憂鬱症所苦的話，每次的訓練就不應多於30分鐘，因為超過半小時就會給身體施加過多壓力，逼迫其進入脂肪堆積的模式。

運動建議：跑步、騎單車、跳舞、健行、跳繩

排卵期

在此一階段，雌激素和睪固酮的濃度皆處於高峰期，能夠提供身體燃燒的能量，此時適合進行高強度運動並選擇團課來滿足妳高漲的社交慾望。

運動建議：衝刺式間歇訓練、HIIT、飛輪健身車、軍訓健身、跆拳道

黃體期

在黃體期的前五天，妳的雌激素與睪固酮濃度依舊很高，同時黃體素也開始分泌，因此妳仍然會擁有充沛活力，但能量卻不足以進行高強度的運動。此時妳可以進行各種阻力訓練的項目，並利用此能量盡可能打造出精實的肌肉，一旦進入了黃體期的後半段，這三種荷爾蒙的濃度就會開始消退，讓妳退出增肌模式；若要與此階段同步，妳就必須轉向柔軟度的鍛鍊。

運動建議：黃體期前半段：阻力訓練、高強度瑜伽；黃體期後半段：皮拉提斯、芭蕾提斯、溫和瑜伽

月經期

當妳開始行經，荷爾蒙的濃度就會降到最低，連帶能量也會變少，在此一階段進行任何高強度的運動都反而會導致脂肪堆積，使得肌肉量減少，並且讓心血管系統壓力變大。此時妳應該要多做能修復身體的運動，別忘了深層、放鬆、不受干擾的睡眠也能幫助妳減重，因此應該要著重睡眠品質。這段時間把小睡一下當做是一種鍛鍊毫無不可！

運動建議：走路、滾筒按摩、陰瑜伽、墊上皮拉提斯 、呼吸運動、小睡片刻。

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