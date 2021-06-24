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「慈濟可能最早獲500萬劑BNT」　他喊：蔡英文別擋了

▲▼趙少康呼籲蔡英文別擋慈濟買500萬BNT疫苗。（圖／趙少康臉書）

▲趙少康呼籲蔡英文別擋慈濟買500萬BNT疫苗。（圖／趙少康臉書）

記者徐政璿／台北報導

慈濟基金會擬採購BNT德國原廠500萬劑疫苗提供國人施打，23日由執行長顏博文率隊前往食藥署送件。中廣董事長趙少康表示，看來慈濟基金會已經跟德國原廠做過接觸，有可能最早獲得500萬劑BNT疫苗，他呼籲總統蔡英文不要再阻擋。

趙少康表示，慈濟原本星期一中午要開記者會宣布捐贈500萬劑輝瑞BNT疫苗，外傳受到總統府或跟總統府關係密切的高層人士阻擋 ，記者會沒有召開。

趙少康指出，不過慈濟基金會週三把捐助疫苗的各項文書備妥，向衛福部正式提出輸入申請，基金會表示在海內外慈濟人多方管道及專家學者的共同努力下，希望比照鴻海永齡基金會及台積電模式，取得政府授權，才能跟德國原廠接洽採購。

趙少康說，看來慈濟基金會已經跟德國原廠做過接觸， 現在缺的就是政府授權，只要政府出具授權書，甚至有可能最早獲得500萬劑BNT疫苗；但蔡政府顯然並不願意看到慈濟捐獻成功 ，一方面重申需要慈濟提出原廠授權書，一方面說慈濟不能比照永齡基金會及台積電。

他疑惑，既然蔡政府替永齡、台積電開綠燈，為什麼慈濟不能比照辦理？而且台灣一次購買1500萬劑疫苗，對原廠來說誘因會大一些，比各個團體單打獨鬥力量大。

最後，趙少康表示，蔡政府不要不點不亮，拖到慈濟信眾反彈、社會大眾不耐，甚至慈濟法師要求親自跟蔡英文見面請託，那時再改變態度，就十分難看了。

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