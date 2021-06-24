「疫苗乞丐」掀戰　羅智強曝馬英九小故事：蔡英文大概要跳腳了

▲馬英九、蔡英文。（合成照／記者李毓康攝／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

台灣接連獲得日本、美國贈送疫苗，遭譏諷是「疫苗乞丐」。台北市議員羅智強24日透露，前總統馬英九當初簽ECFA，民進黨也形容台灣當乞丐，馬英九當時僅淡淡地回應「時間會證明ECFA對台灣的意義」，而接任的蔡英文也延續這項政策。羅智強諷，「這個小故事聽完，蔡英文大概又要跳腳了」。

羅智強在臉書發文表示，這一波「乞丐」之戰，民進黨好像被刺中要害一樣，蔡英文7pupu，跳得比玉山還高主子暴怒，御駕親征，「民進黨瘋狂大出征羅智強3天」。

羅智強指出，2013年1月11日，民進黨痛批簽ECFA「台灣當乞丐」，同樣用了「乞丐」二字，當時的他是總統府副秘書長，把民進黨的批評向馬英九報告，馬英九淡淡的說，時間會證明ECFA對台灣的意義，接下來不管誰當總統，都會繼續ECFA這個政策。

他透露，馬英九沒有像蔡英文那樣暴跳如雷，沒有動員府院黨去罵民進黨唱衰台灣，更不要說從來不依靠網軍的馬英九，也沒有網軍去出征民進黨，而馬英九還真說對了一件事情，那就是後面的總統，也會繼續ECFA這個政策，結果蔡英文自己當了5年總統，也沒ECFA廢掉。

羅智強諷刺，這5年的乞丐，蔡英文當的心安理得、稱心又如意，而現在他說蔡是疫苗乞丐，蔡的玻璃心立刻碎滿地，謝謝馬英九的風度，也謝謝蔡英文的小器，讓他看到兩個人格局的差別，「乞丐」二字，像一面照妖鏡一樣，照出了馬英九和蔡英文胸襟的高下。