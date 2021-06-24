香港《蘋果日報》停刊　蔡英文：自由的台灣會一直撐香港的自由

▲蔡英文透過臉書支持香港蘋果日報。（圖／蔡英文臉書）



記者陶本和／台北報導

香港蘋果24日被停止營運，出版最後一刊。對此，總統蔡英文透過臉書表示，她再一次告訴香港人，自由的台灣，會一直撐著香港的自由，也盼望港人深埋心底對自由民主的企盼，有朝一日，能讓東方之珠再次璀璨。

蔡英文在臉書指出，很遺憾看見香港蘋果，在創辦人黎智英被拘、金流遭斷、高層接連被捕、記者人心惶惶的情況下，今天被迫停止營運，出版最後一刊。

蔡英文說，對九七後的香港人而言，蘋果不只是一份報紙，更是港人不畏強權、渴望民主、追求自由的灘頭堡，「當媒體不再關注維園燭光，蘋果始終沒有忘記這一天。」

蔡英文表示，當媒體對被迫自我審查，對香港示威運動噤聲，蘋果始終跟爭取民主自由的港人同一陣線，當媒體被迫屈從北京安定發展的主旋律，蘋果堅守不屈，為港人的心聲道出不平。

蔡英文表示，有人認為，這是壓垮香港自由民主的最後一根稻草，但她告訴暗自竊喜的威權主義者，自由民主就像一棵樹，也許可以將它攔腰砍斷，但種子早已遍灑在土地的每個角落，總有幾顆種子，會生長成另一棵大樹。

蔡英文說，熱愛自由的人們應該互相扶持，這是在疫情當中，台灣從國際社會中感受到的溫暖，此刻國際社會也正站在港人這邊，憂慮香港自由民主的倒退，「我想再一次告訴香港人，自由的台灣，會一直撐著香港的自由。也盼望，港人深埋心底對自由民主的企盼，有朝一日，能讓東方之珠再次璀璨」。