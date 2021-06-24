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血氧機大缺貨！民眾網購入關被扣留　一看規定傻眼：在為難誰？

▲▼民眾藥局搶購血氧機。（圖／記者許靖騏攝）

▲民眾藥局搶購血氧機。（圖／記者許靖騏攝，下同）

實習記者陳妙津／綜合報導

不少醫生提醒，新冠肺炎最恐怖之處，就是可能造成「快樂缺氧」，在沒有呼吸困難的狀況下，完全不知自己肺部受損嚴重，最後因缺氧猝死。許多民眾擔心長輩獨自在家中出意外，紛紛搶購血氧機，但因為台灣大缺貨，想從國外網購進口卻發現規定多多，除了需要申請費外，還要準備好醫師開立處方等，氣得民眾到關務署留言抗議，「這不是在為難民眾嗎？」

由於台灣血氧機屬於二級醫材，必須由取得販售許可的醫療器材行與藥局販售，價格落在3500至4500不等，若想從國外網購，需要申請後繳納兩千塊費用，附上醫師開立處方，並加註「此醫材不需醫生、專業人員操作」或「可由民眾自行操作使用」的聲明，讓不少民眾在入關被扣留時才知道有這些規定，感到相當不便。

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▲▼想從國外進口血氧機規定多多，讓民眾抗議太擾民。（圖／翻攝自食藥署）

▲想從國外進口血氧機規定多多，讓民眾抗議太擾民。（圖／翻攝自食藥署）
有網友就到關務署粉專下留言抗議，「血氧機就是疫情期間要自我監測用的，去哪裡生『診斷證明或處方』？這不是在為難民眾嗎？就算在台灣買也不用這項吧？民眾願意自己花錢買來監測自我健康，政府應該要『適度』的放寬吧！比如3台以內，切結書簽一簽就好。那麼一大堆字誰看得懂啊！」

▲▼民眾藥局搶購血氧機。（圖／記者許靖騏攝）

▲台灣血氧機屬於二級醫材，必須由取得販售許可的醫療器材行與藥局販售，價格落在3500至4500不等。（圖／記者許靖騏攝）
其他網友則大表贊同，認為現在這個措施太擾民，「如果是平常時期物資充足情況下，直接在國內買就好，有誰會平白無故從國外進口，找自己麻煩」，並提出另一項疑問，「同樣是疫情嚴峻期間，也同樣是醫療器材，同樣被CDC列為防疫物資，也同樣不具侵入性或植入性醫療行為無須醫務人員協助使用，那為何體溫計三支以下且為自用得免證進口，那血氧機就必須核准？既然都是防疫物資且作為平日觀察身體健康狀況使用，那不能比照體溫計辦理嗎？國內因為疫情嚴峻，醫療器材商都說缺貨，那民眾想直接從國外帶回來少量自用還要處理那麼繁雜的行政程序？」

網友也解釋並非針對關務署，「真心期望在非常時期能體恤民眾，以大眾為考量。更何況這種檢測設備並不會影響民眾身體健康，就算出現不正常數值，也不是說就等同確診，相對也是提醒民眾要儘速就醫檢查，這對民眾是有助益的。如果疫情較為舒緩或是被CDC解列非屬防疫物資或物資穩定後，再恢復原有規定都可以我們也不是要求連管制都不能管制，我們也支持超過一定數量以上一定要核准甚至繳稅，但少量自用還要核准才能進口真的就是擾民。真的必須視情況來適度調整，這不就是官員們最喜歡說的滾動式檢討嗎？

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