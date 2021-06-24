紓困4.0精進方案懶人包！取消6月夏季電費　打工族領1萬紓困補助

▲勞工紓困貸款申請諮詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者黃可昀／綜合報導

行政院今天公布了紓困4.0精進方案，包括負擔減少、補助更多、標準放寬以及紓困加碼4大面向，受惠人數從730萬人增加到820萬人，還新增1095萬戶電費減收、土地租金減免、汽燃費減徵。

【負擔減少】

1、原本6月1日要實施夏季電費算法，今年6月「不實施夏季電費」1個月，估計受惠人數1000萬人。

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2、服務業或農業用電戶，今年5月至7月可以減收最高30%電費，預計75萬人受惠。

3、國營事業土地房舍、國有非公用不動產承租戶租金減收2成的計畫延長到2022年6月，共20萬戶受惠。

4、小客車租賃業者今年7月1日至9月30日汽燃費減徵50%，共6萬輛受惠。

【補助更多-個人】

1、41萬名打工族或部分工時勞工發放1萬元紓困補助。

2、短期代課老師、鐘點人員停課期間可向政府申請鐘點費；建教合作中止的建教生可向學校申請紓困補貼。

3、無雇主的導遊、領隊每月1萬補貼，共3個月薪資。

4、染疫死亡者發放10萬慰問金。

5、18萬名還款困難者可申請展延3到6個月，免收違約金或循環利息。

6、2.7萬名擁有居留身分的外國人也納入紓困申請對象。

【補助更多-事業】

1、補貼小客車租賃業2021年5月至2022年5月的防疫物資經費。

2、旅遊業因應三級警戒延長，取消團體旅遊補貼。

3、3600家補習班、安親班、幼兒園貸款利息補貼。

4、1000家演藝團體可貸款最高600萬，並加上利息補貼。

5、3000家新創業者信保成數加到10成，並加碼利息補貼。

【標準放寬】

1、放寬勞工紓困補助申請所得基準，7.6萬自營業者或無一定雇主勞工2020年所得40萬8000元以下即可申請。

2、3萬名滿15歲的國民，或是獲准居留的外陸籍配偶可申請安心上工計畫。

3、商業服務業可彈性認定營業額衰退期間。

4、新創事業可彈性處理資格認定，經濟部也會設立窗口協助申請。

【紓困加碼】

1、2020年所得40萬8000元以下即可核貸10萬紓困貸款，於6月19日截止送件。

2、無加保勞工（急難紓困）人數從47.5萬人增加到75萬人。

3、機場商業服務設施基本維運費用補貼從3成提升至4成。

4、小規模營業人申請中小企業專案貸款C方案，每戶最高額度從50萬提升到100萬。