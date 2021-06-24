北農連環燒　蘇貞昌撂重話「不容再有破口」：地方做好疫調、監測

▲北農新冠肺炎感染擴大，全數攤商於萬大國小進行快篩。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

台北農產公司近來爆發群聚感染，有多達45人確診，緊急宣布24日起需持篩檢陰性證明才可進場，防堵疫情傳播。行政院長蘇貞昌24日要求中央與地方政府務必做好防疫措施與人員健康監測，做好疫調以及對確診者的接觸者的匡列，這是防疫最重要的基本工，一年多來我們都是靠此才能迅速有效防堵疫情擴散的，務必切實做到位，不容再有破口發生。

對於北農群聚延燒與圍堵，蘇貞昌在24日的行政院會中也再度針對指揮中心與各部會做出兩點指示，第一，社區圍堵群聚感染，指揮中心及農委會正全力協助各地方政府啟動「果菜市場專案」，特別是熱區雙北，目前雙北果菜批發市場的員工、拍賣員、承銷商共約7、8千人，幾乎已完成PCR篩檢。

另外，雙北以外的貨車司機、捆工等，也要由所屬各個縣市主動進行篩檢，希望能快速找出高風險者加以隔離或治療，政府優先提供疫苗施打，從6月24日起，雙北批發市場一律要憑採檢陰性證明、實聯制始得進入，這些都要要求做到位，不容再有破口發生。

蘇貞昌說，從5月19日全國疫情升三級警戒後，在國人共同努力下，花了1個多月的時間，好不容易疫情稍稍穩定控制，惟目前跨區傳播及北農群聚感染事件仍然存在，又有鑑於世界許多國家因解封太快，致疫情再起，又要再回頭採取嚴格的管制措施，這樣的經驗歷歷在目，我們不能因為貪快而重蹈覆轍，否則就枉費民眾這段時間的忍耐與犧牲。

蘇貞昌也強調，指揮中心已23日宣佈，全國同步，三級警戒再維持2週到7月12日。這是不得已的決定，希望國人共體時艱，一體遵守，再忍耐一陣子，把原有防疫規範持續做到位，用2週的時間，換得國人長久的平安。請各部會與國人，一定要堅持下去，爭取防疫降級，以及解除管制，早日到來。

蘇貞昌說，希望一如過去指揮中心在部桃專案、諾富特專案、苗栗移工專案中設置前進指揮所，採取有效防堵、清零的做法，務必在中央地方共同合作下，早日讓批發市場染疫事件落幕。

針對與民生所需密切相關的果菜、肉品等市場，以及超市、賣場及夜市等，也請各目的事業主管機關與地方政府，務必要求所屬做好防疫措施與人員健康監測，降低家戶傳播風險。

蘇貞昌也特別請衛福部督導並再三提醒各地方政府，不論是最近發生在市場、醫院、長照機構或工地的群聚事件，做好疫調以及對確診者的接觸者的匡列，這是防疫最重要的基本工，一年多來我們都是靠此才能迅速有效防堵疫情擴散的，務必切實做到位，若有涉及跨區疫調者，也請CDC建立疫調交流機制，加速釐清感染源。

上周我們提到擴大篩檢、及早篩出潛在的確診者新增的三個面向—「社區熱點快篩」、「企業自主快篩」、「居家自我快篩」。昨天，居家快篩試劑已經核准上市，在4大超商與藥局都可購買得到，民眾可透過更多元、普遍的篩檢管道，進行自我健康偵測，一旦發現陽性，也請遵循「家用快篩試劑指引」，進行正確的後續處置。