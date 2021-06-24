「印度變種病毒遲早入台！」柯文哲：美擋不住　我們什麼理由擋住？





▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

傳染力更強，且有能力讓疫苗保護力降低的印度變種病毒（Delta），成為全球關注及擔憂的焦點。台北市長柯文哲24日直言，印度變種病毒遲早會進來台灣，「美國都擋不住了，我們什麼理由擋得住？」除非台灣沒有外國旅客，不然要學習跟病毒共存，「不要幻想沒有的世界。」

柯文哲24日接受News 98「財經起床號」專訪，被問到是否覺得讓全台、全球都安心，除非要是疫苗足夠？柯文哲表示，除非台灣內部都沒有感染，過去一年防守成功，是靠邊境管制的方式，「但現在這條不管用，因為現在有印度變種病毒，這沒辦法，傳染力高。」病毒一直在變化，越來越難纏。

針對是否會擔心印度變種進入社區？柯文哲回應，「遲早會進來，除非台灣沒外國旅客。」所以他過去才常常提及新常態，因為新常態就是與狼共舞，要學習跟病毒共存，「不要幻想沒有的世界。」印度變種遲早會進來，「為什麼？很簡單，美國都擋不住了，我們什麼理由擋得住？」

至於應對印度變種的方式，柯文哲認為，若疫苗打2劑，大部分還是擋得住，不過也只是比較不會被感染，並非完全不會感染，只是不會一下子擴散傳染，但零星一兩個個案都會有。

柯文哲提及，17年前SARS時更慘，當時沒有疫苗，死亡率13％，而現在的死亡率，「是台灣最近表現怪怪的，但我覺得不是死亡率高，是黑數太大，很多感染沒抓出來。」因為台灣醫療在全球排名，不可能在平均以下，目前全台死亡率3％，全世界是2.17％，應該是分母被低估、黑數加一倍。