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堵北農防疫破口！花蓮果菜批發市場第一線人員全面快篩

▲▼花蓮針對批發市場員工、承銷人員、零批商及販運業者全面進行快篩。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮針對批發市場員工、承銷人員、零批商及販運業者全面進行快篩。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

北農發生新冠肺炎群聚感染，因農產品批發市場係民生物資供應鏈上游，花蓮縣長徐榛蔚指示，迅速啟動花蓮縣果菜批發市場第一線工作人員進行快篩，23日起在花蓮市衛生所篩檢站針對批發市場員工、承銷人員、零批商及販運業者共412人全面進行快篩，如為陽性將通知相關單位安排PCR複驗及住院隔離。

▲▼花蓮針對批發市場員工、承銷人員、零批商及販運業者全面進行快篩。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

農業處長吳昆儒說明，5月11日雙北升高為三級警戒時，縣長徐榛蔚已指示應加強果菜批發市場各項防疫措施，花蓮縣果菜批發市場不只每日全面消毒，入口處管制從9個緊縮到3個，更全面進行實聯制量體溫及身分證字號分流採買機制。

▲▼花蓮針對批發市場員工、承銷人員、零批商及販運業者全面進行快篩。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

果菜批發市場每日全面消毒、縮減入口處管制、全面實聯制量體溫及身分證字號分流採買。

花蓮縣蔬菜運銷合作社理事主席李順德也說，花蓮果菜批發交易多為自產自銷，而外來果菜多來自西螺批發市場，國產水果來自屏東、東勢、雲林等地集貨區，進口水果則來自桃園南崁集貨區；運送蔬菜與水果的車輛，運送外地蔬果進場除要進行蔬果包覆外，車輛也要強制進行消毒。

吳昆儒表示，花蓮縣果菜批發市場雖無新冠肺炎疫情確診案例，但因北農發生群聚感染，為進行預防性安全把關，安排批發市場第一線人員在注射疫苗前，先全面進行批發市場員工、承銷人員、零批商及販運業者快篩檢測，陰性才符合進入批發市場工作及批發交易，以防範批發市場群聚感染，保障蔬果民生物資穩定供應。

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