與陳時中「專業對專業」討論北農　柯文哲：出了房門還是政治對政治

記者袁茵／台北報導

面對北農爆發確診案例，台北市長柯文哲23日晚間赴疾管署開會，討論跨縣市疫調等問題，並與中央達成建立全台疫調平台三點共識。柯文哲提到，在會議中還是專業對專業、科學對科學，「不過沒有用，出了房門還是政治對政治。」

柯文哲24日接受News 98「財經起床號」專訪，他提及，北農在防疫上的確是弱點，但不是破口，通常可以做的他就自己處理，但若需要協助、跨部會的，就會去找人處理，因此23日晚上去疾管署，「因為北農在台灣是滿有趣的特例。」

柯文哲指出，台灣目前疫調是以居住地為主，依照居住地縣市負責，可是從去年到今年，第一次發現有疫情按照目前疫調制度難處理，每次到北農做生意的超過一萬人，確診戶籍在北市的僅一半，「恐怕連四成都不到」。

柯文哲說，當時他覺得奇怪，怎麼疫情面貌看起來很模糊，後來才發現只有不到一半案例在北市，超過六成案例，不僅在基隆市、桃園市和基隆市，全台各地都有，因此未來疫調除了居住地之外，還有一個工作地，台灣人的資料僅有一個是唯一的，也就是身分證字號，所以建議中央電腦每天檢查，把相同身分證字號串起來，將疫調往上傳。

柯文哲提及，北農的確是奇怪案例，但後來大家直接溝通，北農此案會燒這麼久，是因為疫調資料有缺陷，「我說在這裡面，我們還是專業對專業，科學對科學，把問題解決掉，不過沒有用，出了房門，他們還是政治對政治啦！」23日在會議中的人士，大部分是他以前的同事，所以「就是專業對專業」，把疫調系統破洞補起來。

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