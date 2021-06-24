好市多信用卡結帳「貼心1細節」 　萬人刷讚：繳年費值了

▲收銀台放兩個筆筒，右邊已消毒完成！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

出入公共場所，消毒一定要到位！一名男網友驚呼，最近在好市多櫃台結帳時，赫見有兩個筆筒，真相超貼心，引發萬名網友刷讚直呼，「每一個客人結帳完都有阿姨拿著酒精在旁邊消毒」，不過也有人覺得很正常，表示許多賣場與超市，也同樣會消毒簽帳用的筆，最好的方法，隨身攜帶個人筆比較妥當。

一名男網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，日前去好市多採買生活用品，結帳時，發現收銀機旁的桌上有亮點，分別置放兩個筆筒，背後原因超貼心。

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照片可見，一個筆筒標示「使用完，請放這」，而另一個寫著「已消毒，可使用」，原來因疫情關係，就怕有交叉感染疑慮，賣場人員會定時將原子筆做消毒。原PO也大讚，「相較於其他台灣大賣場都沒有做到，這一點值得讓人稱讚！」

文章曝光後，引發1.6萬人刷讚，「我都自己帶筆，買東西就戴手扒雞手套，用完就丟棄」、「我覺得自備酒精寫完噴一下最放心，不然你寫字也會碰到桌子跟紙呀」、「我還看過賣小吃的店家用消毒水洗錢幣和紙鈔」、「是很棒，但我超商也是啊，問題沒人在看有消毒沒消毒，一堆眼盲的」、「中醫診所也是這樣做」、「推車把手和結帳輪送帶，結帳時都消毒」、「有的買當勞跟小北也有這樣啊」、「繳年費繳的值得」。

▲網友勸，自己帶筆最安心！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）