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陳其邁隔空戰新北恩主公　前韓市府官員：先檢討女護校生打AZ吧

▲韓國瑜巡視鹽埕國中防疫工作，新聞局長鄭照新出面回應罷韓團體議題 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲前高雄市長韓國瑜在任內巡視鹽埕國中防疫工作，當時新聞局長為鄭照新。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市本土病例在連日加零之後，23日暴增9起病例，高雄市衛生局經過疫調，認為其中7人的家族群聚感染源頭跟新北市恩主公醫院有關，陳其邁在防疫記者會上頭動氣，「劍指」恩主公醫院錯過三個關鍵點；對此前高雄市長韓國瑜任內的新聞局長鄭照新又撿到槍了，「其邁市長，你該怒的是中央，更是做副院長時的自己！還是先檢討為什麼會有人未滿18歲卻接種AZ疫苗吧！」

對比陳其邁跟恩主公醫院所發表的言論，鄭照新指出，「其邁怪恩主公沒匡列，恩主公說我是照你中央的匡列原則」，但是鄭照新想問陳其邁「這個原則是誰訂定的」？他根據2020年4月16日公布的「醫療機構因應嚴重特殊傳染性肺炎感染管制指引」，匡列原則原本就是「確定病例同病室之其他病人及陪病家屬」，同時這份管制指引在政府網站上至今未有更新所以恩主公醫院並沒有違反規定，制定這個指引的時候，陳其邁是督導防疫的行政院副院長，「啊！其邁市長若真心愛護高雄市民，反而應該和高雄市民道歉，自己擔任行政院副院長時督導的管制指引不夠周延。」

▲韓國瑜巡視鹽埕國中防疫工作，新聞局長鄭照新出面回應罷韓團體議題 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲前高雄市長韓國瑜在任內巡視鹽埕國中防疫工作，當時新聞局長為鄭照新。（圖／記者吳奕靖攝）

鄭照新也拿「部桃與恩主公」比較，他說部桃的時候，每天新增案例幾乎都在10例內，甚至時常見到+0，但自從4月底3+11大開國門，短短兩周病例數就一路激增，可是恩主公醫院疑似院內感染的時間點落在5月底，當時每天新增案例動輒4、5百人，雙北醫療體系頻臨崩潰，位於大後方的高雄市政府不思同島一命，反而抨擊新北未精準疫調，「這不是風涼話，甚麼才是風涼話」？

而且恩主公醫院只是私人醫院，並非新北衛生局直接經營，鄭照新說：「照其邁的邏輯，部桃還是直屬衛福部的部立醫院，那陳時中部長豈不是要下台負責？高市府用自己的擴張解釋去指正平行單位，就犯了嚴重錯誤，難道高雄市政府把自己當成行政院？其邁別忘了自己是高雄市長，早已不是行政院副院長」！

▲高雄市長陳其邁23日主持防疫記者會。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市長陳其邁23日主持防疫記者會。（圖／高雄市政府提供）

他呼籲陳其邁市別再發怒了，「先把眼下的事情做好，上次發怒，是高齡AZ施打頭一天，高雄巨蛋宇美町式施打，擠成西門町式施打，你大罵部屬，但你就是高雄防疫指揮官；高雄9名確診，你又發怒開罵北部，卻罵到了擔任行政院副院長時的自己；與此同時，高雄卻又發生了AZ讓未成年施打的大漏洞，這次你又要罵誰呢？其邁市長，別再怪別人了，真正愛護高雄市民，就要解決問題，還是先檢討市府在防疫督導上，如何填補漏洞吧！」

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