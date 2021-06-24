三大群聚案52人住新北！柯P其邁砲火狂攻　侯友宜：共同承擔

▲北市三大群聚案有52人住在新北市。（圖／市府提供）

記者崔子柔／綜合報導

北市北農、環南市場、北藝工地爆出三起群聚感染，確診者中有52人住在新北市，讓市長柯文哲有機會轉移焦點，而高雄市長陳其邁不滿確診者三度進出三峽恩主公醫院，沒被匡列還到高雄，才導致高雄2家庭感染。對於各界砲火狂轟，新北市長侯友宜則表示，會共同承擔、全力解決。

侯友宜昨（23）日表示，三重與板橋果菜公司一天就篩了3627人，全為陰性，而北農群聚案有29例住在新北，相關篩檢都已經在做，如果有北農接觸者要來新北篩檢也非常歡迎，不過其他決議還是要尊重柯文哲。

▲柯文哲指出，北農群聚案有不少人住在新北、基隆。（圖／北市府提供）



侯友宜也說，已經掌握環南市場群聚案中7名住在新北的確診者，並擴大匡列，另外，雙北工人會互相往來，北藝工地群聚案有16人住在新北，在停工消毒後，9個工地已陸續復工。

高雄市長陳其邁指出，案14359三度進出新北市三峽恩主公醫院，就住在確診者隔壁的病房，卻成了漏網之魚，再從桃園跑到高雄，造成高雄2家庭群聚感染，認為是恩主公醫院疫調不實。

▲陳其邁不滿新北未即時疫調，造成高雄2家庭發生群聚感染 。（圖／高雄市政府提供）



三峽恩主公醫院院長吳志雄則對此聲明，爆出感染後是按照CDC的規範「第一圈接觸者」進行匡列，案14359在院內爆發前就已出院，而且是住在確診者「隔壁房的隔壁房」，沒有任何接觸，所以才未對該病人進行疫調。