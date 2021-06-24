柯文哲宣布疫苗殘劑授權醫生處理　打在國人身上總比丟到垃圾桶好

記者陳家祥／台北報導

關於疫苗殘劑的處理，台北市長柯文哲24日說，還是要相信倫理優於法律，因為打開一瓶是10人分，限6小時打完，超過會壞掉。所以如果照預約打，我們好安排，萬一預約但人沒來，「原則上就授權醫師自行決定」。

▲台北市長柯文哲24日宣布台北市「疫苗殘劑」處理原則。（圖／北市府提供）

儘管日前爆出疫苗濫打風波，但柯文哲說，還是要相信倫理優於法律，因為打開一瓶是10人分，限6小時打完，超過會壞掉。所以如果照預約打，我們好安排，萬一預約但人沒來，「原則上就授權醫師自行決定」，施打順位就是1到7類。

▼柯文哲宣布疫苗殘劑施打授權現場醫生決定。（圖／記者周宸亘攝）

如果找不到符合資格者怎麼辦？柯文哲說，反正都是打在自己國民身上，「就授權你決定」，不要一直為了這問題困擾，不要一個好心肝事件搞得緊張兮兮，國家不應該這樣，還是相信人的善心。

「我再呼籲一遍，關於殘劑，一瓶開封後，剩下的怎麼處理？答案是，請現場醫師自己做判斷。」柯文哲說，原則就是「預約優先、1到7類次之」，如果一時間找不到人來打，但開封後6小時的使用時限又接近了，「打在自己國民身上都是應該，總比丟到垃圾桶好」。

中央流行疫情指揮中心24日公布國內新增130例COVID-19確定病例，分別為129例本土個案及1例境外移入；另確診個案中新增6例死亡。指揮中心表示，個案分佈以新北市54例最多，其次為台北市35例、基隆市9例、桃園市7例。

▼柯文哲宣布疫苗殘劑處理原則，「預約優先、1到7類次之」。（圖／記者周宸亘攝）