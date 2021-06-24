侯友宜：新北疫情掌控穩健　北農事件「一樣堅持走自己的路」

記者楊蕓／新北報導

北農群聚延燒，指揮中心昨晚找雙北召開疫調會議，新北市長侯友宜24日在防疫記者會中表示，新北在這波疫情掌控非常穩健，透過熱區快篩有效找出隱形傳播鏈，面對北農群聚也一直都有步驟、有方向在處理，他也強調，在北農事件上「我們一樣堅持走自己的路」，新北會跟全國防疫體系並肩作戰，共同努力。

侯友宜說明，在北農群聚事件發生前，新北板橋、三重果菜公司都已做一次快篩，堵住感染源，北農事件發生後，立即再啟動快篩、施打疫苗，「新北一直有步驟、有方向處理。」

侯友宜表示，新北市在這波疫情的掌控上非常穩健，結合衛生、警政、民政系統全面啟動防疫，以大數據分析精準疫調、公衛團體提供意見，設置熱區防疫中心、實施廣篩，不斷找出隱形傳播鏈，讓中央也認為篩檢是有效的，並宣布啟動居家快篩、企業快篩措施。

「除了中央指引外，最重要還是按照自己的步驟在做。」侯友宜說，像是公衛專家陳秀熙昨天提到，新北的康復率平均高於全國，就是因為之前快速找到隱形傳播鏈，盡快阻斷，讓康復率大幅提升，「當我們走在前面時，也謝謝中央提供一些想法，甚至我們提出的意見他們也接受，隨後推廣到全國。」

侯友宜強調，在北農事件上，我們一樣堅持走自己的路，中央的指引跟我們不謀而合，大家就一起努力，「防疫不分中央、地方，不分台北、新北，不分各縣市 ，新北跟全國防疫體系並肩作戰，同島一命，大家共同努力。」

▲新北市長侯友宜召開應變會議。（圖／市府提供）