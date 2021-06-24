　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

病房消毒艱辛過程曝光！急診醫嘆「內心崩潰」：至少穿防護100分鐘

▲▼病房消毒辛苦過程曝光。（圖／翻攝臉書／J個醫生）

▲病房消毒辛苦過程曝光。（圖／翻攝臉書／J個醫生）

記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎疫情持續延燒，第一線工作相當辛苦。急診科住院醫師「J個醫生」在臉書上表示，第一線人員除了照護病人以外，後續還要負責消毒，而每次消毒的過程，其實也是一場硬仗，光是穿著悶熱的防護裝備，時間就要長達100分鐘。

「J個醫生」在臉書上分享，新冠病毒主要透過飛沫傳播，因此阻絕空氣流通，是控制感染的主要目標，因此確診者才要住進負壓隔離房。

[廣告]請繼續往下閱讀...

等到患者出院，負壓隔離房要經過至少3次消毒，每次消毒之間，還要靜置約20到40分鐘，而醫護人員每完成一次消毒，大概也要20分鐘的時間，因此至少需要花一個小時擦拭、消毒。

▼每當醫護人員要進入隔離房，都要先花一段時間穿著裝備。（示意圖／振興醫院提供）

▲護理人員進入負壓隔離病房前，須先花6至7分鐘，層層穿上防護裝備。（圖／振興醫院提供）

而除了消毒工作，還有靜置至少40分鐘，總共花費為100分鐘。不過，防護設備有限，靜置的過程，醫護人員不可能脫下防護衣，因此進入消毒後，就要穿著悶熱的隔離服裝，困在充滿病毒的病房中，至少100分鐘，以完成消毒工作。

「J個醫生」說明，若有體驗過穿著防護衣的感覺，就能知道穿著超過10分鐘，內部會相當熱，加上可能感染的風險，可以想見醫護人員內心有多崩潰。

而在靜置的過程中，不可有多餘的動作，因此只能站著，或閉目養神，工作上相當辛苦。「J個醫生」說，除了醫師、護理師以外，第一線人員還有醫檢師、放射師、藥師、呼吸治療師等等，一同並肩作戰，希望民眾給第一線人員加油時，也能做好防疫工作，「我們都很努力了，所以才能一起走到現在。」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
快訊／大雨夜襲8縣市　全台再灌「水彈」一天！雨區出爐
高雄連夜追出恩主公傳播鏈！「精準疫調」成關鍵　全程曝光

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

家用快篩試劑開賣！「實測懶人包」秒上手　藥師強調4點要注意

他每次消毒100分鐘累癱…低頭「沉睡病房」！醫慟曝照片：有多崩潰

病房消毒艱辛過程曝光！急診醫嘆「內心崩潰」：至少穿防護100分鐘

三級警戒延長！民眾出遊計畫全GG　旅館「退訂電話」接到手軟

名醫自估長者打疫苗死亡風險比染疫高　指揮中心：計算太初步

三級警戒延長「不意外」！醫曝「1隱憂」：目前沒解封的條件

快訊／梅雨鋒面還沒走！大雨夜襲8縣市　全台「再灌水」雨區出爐

高雄連夜追出恩主公傳播鏈！「精準疫調」成關鍵　全程曝光

嚴防解隔離又陽性！新標準出爐：輕症者PCR採檢「Ct值30↑」才解隔

北農送貨員「發燒近一個月」憂沒收入硬撐　女兒證實：爸爸有吃藥

台中機車大雨飆速「打滑摔水坑」　濺起超高水花...網笑：表演衝浪

神祕男飛美包華航「整區商務艙」一家3口買60萬機票遭換位氣炸！

機車騎士過彎遇見「逆向車車」　反應不及撞上...網怒：這裡常發生

高雄女見違停輕按喇叭示意竟遭嗆 惡男亮球棒連踹8次車...她嚇哭報警

逼真！藝術家創「立體食物刺繡」一針一線做出美味料理超療癒～

男扮「CIA防詐部門」整詐騙集團　對方傻眼掛斷！網歪：聲音好性感

陳其邁狂轟新北「錯失3次機會」 染疫男跑回高雄...釀7家人確診

危險公車跨越雙黃線「逆向超車」　駕駛嚇破膽急煞：還好車速不快

賈永婕捐的「救命神器」好神！　感動曝「插管病患起身跳舞」

焦糖陳嘉行勝訴momo親子台！　官司纏2年嗆聲：現在糗了吧

家用快篩試劑開賣！「實測懶人包」秒上手　藥師強調4點要注意

他每次消毒100分鐘累癱…低頭「沉睡病房」！醫慟曝照片：有多崩潰

病房消毒艱辛過程曝光！急診醫嘆「內心崩潰」：至少穿防護100分鐘

三級警戒延長！民眾出遊計畫全GG　旅館「退訂電話」接到手軟

名醫自估長者打疫苗死亡風險比染疫高　指揮中心：計算太初步

三級警戒延長「不意外」！醫曝「1隱憂」：目前沒解封的條件

快訊／梅雨鋒面還沒走！大雨夜襲8縣市　全台「再灌水」雨區出爐

高雄連夜追出恩主公傳播鏈！「精準疫調」成關鍵　全程曝光

嚴防解隔離又陽性！新標準出爐：輕症者PCR採檢「Ct值30↑」才解隔

北農送貨員「發燒近一個月」憂沒收入硬撐　女兒證實：爸爸有吃藥

買100份蔬果「挺北農」！韓國瑜親送電鍋到育幼院：盼鼓舞士氣　

快訊／北投17歲少年無照騎車　衝撞垃圾車「卡進車底」身亡

不爽解放軍「16架軍機」進防空識別區　大馬發招標書要買戰機了！

巴菲特辭蓋茲基金會受託人　再捐1100多億做慈善

香港《蘋果日報》停刊！支持者包圍大樓　林飛帆：世界在失去香港

家用快篩試劑開賣！「實測懶人包」秒上手　藥師強調4點要注意

林書豪：太陽底線戰術不可思議　艾頓扣進致勝球不知該不該慶祝

洪雪珍／老得有自己的樣子！邁向健康老、獨立老、英雄老！

影／疫情衝擊！能求房東降租金？防疫保單、疫苗險超夯要買嗎？｜行動法庭 第127集 完整版｜施宥宏 曹筱筠 陳之凡 2021.6.22

他每次消毒100分鐘累癱…低頭「沉睡病房」！醫慟曝照片：有多崩潰

呆萌柴主人手臂找點饋頭休息！　眼珠凝視遠方放空網羨：已融化

生活熱門新聞

即／大雨夜襲8縣市　全台再灌水一天

高雄連夜追出恩主公傳播鏈！精準疫調成關鍵

疫苗死比染疫死更高？他再曝數字

北農送貨員發燒仍送貨　女兒證實：爸爸有吃藥

即／恩主公群聚燒高雄　7人確診

三級警戒延長不意外！醫曝1隱憂

神秘男飛美「包整區商務艙」華航證實

1人包艙神秘男傳是「海運少東」

傢俱店躺著也中槍！女搶先曝烏龍個資慘了

注射處腫5天！護理師打莫德納手臂冒紅疹

柯文哲晚上赴指揮中心開會　 北市疫情生變？7個字回應了

安卓手機狂跳「這警訊」　網一片哀嚎

高雄準新人陷仁武群聚感染風暴　足跡史一次曝

三級警戒延712！六都首長「解封關鍵曝光」

更多熱門

相關新聞

幕後／陳時中與柯文哲會議6重點曝光

幕後／陳時中與柯文哲會議6重點曝光

面對北農出現確診案例，台北市長柯文哲23日下午表示，晚間會到疾管署討論跨縣市疫調議題，而他與台北市副市長黃珊珊也於晚間7時抵達，並且和衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲、新北市衛生局等人開會，會中提出6項重點，包括柯文哲認為，因應市場專案，希望中央能多撥疫苗；而陳吉仲則認為，疫苗有限，北市可考慮找經濟部合作。

北農送貨員發燒吞藥硬撐　大陸曾推買退燒藥要實名制

北農送貨員發燒吞藥硬撐　大陸曾推買退燒藥要實名制

三級警戒延長不意外！醫曝1隱憂

三級警戒延長不意外！醫曝1隱憂

柯文哲、陳時中達成3共識　沒有陰性通行證不得進入雙北批發市場

柯文哲、陳時中達成3共識　沒有陰性通行證不得進入雙北批發市場

大陸發現Delta變種病毒「14秒就能感染」

大陸發現Delta變種病毒「14秒就能感染」

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫新冠疫情病房消毒

讀者迴響

熱門新聞

賈永婕公開PAPR捐贈名單！周子瑜生日捐50台

蒼井空突認「騙了大家20年」沉重謝罪！

上廁所14秒就中鏢！女子無罩害153人確診

李聖經爆熱戀Loco！同一時間曬照「背景露餡」

即／大雨夜襲8縣市　全台再灌水一天

夫逼問小王是誰　妻：當時人多

安卓用戶快檢查！8款APP竊個資偷錢

荒野生存！陰蝨飛進參賽者私密處

高雄連夜追出恩主公傳播鏈！精準疫調成關鍵

疫苗死比染疫死更高？他再曝數字

北農送貨員發燒仍送貨　女兒證實：爸爸有吃藥

他花500多塊買加密貨幣一夜變30兆

印度神童預言成真　以色列疫情重新爆發

即／恩主公群聚燒高雄　7人確診

不驚喜包！中分貓1年來都長一樣

更多

最夯影音

更多
台中機車大雨飆速「打滑摔水坑」　濺起超高水花...網笑：表演衝浪

台中機車大雨飆速「打滑摔水坑」　濺起超高水花...網笑：表演衝浪
神祕男飛美包華航「整區商務艙」一家3口買60萬機票遭換位氣炸！

神祕男飛美包華航「整區商務艙」一家3口買60萬機票遭換位氣炸！

機車騎士過彎遇見「逆向車車」　反應不及撞上...網怒：這裡常發生

機車騎士過彎遇見「逆向車車」　反應不及撞上...網怒：這裡常發生

高雄女見違停輕按喇叭示意竟遭嗆 惡男亮球棒連踹8次車...她嚇哭報警

高雄女見違停輕按喇叭示意竟遭嗆 惡男亮球棒連踹8次車...她嚇哭報警

逼真！藝術家創「立體食物刺繡」一針一線做出美味料理超療癒～

逼真！藝術家創「立體食物刺繡」一針一線做出美味料理超療癒～

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面