病房消毒艱辛過程曝光！急診醫嘆「內心崩潰」：至少穿防護100分鐘

▲病房消毒辛苦過程曝光。（圖／翻攝臉書／J個醫生）



記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎疫情持續延燒，第一線工作相當辛苦。急診科住院醫師「J個醫生」在臉書上表示，第一線人員除了照護病人以外，後續還要負責消毒，而每次消毒的過程，其實也是一場硬仗，光是穿著悶熱的防護裝備，時間就要長達100分鐘。

「J個醫生」在臉書上分享，新冠病毒主要透過飛沫傳播，因此阻絕空氣流通，是控制感染的主要目標，因此確診者才要住進負壓隔離房。

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等到患者出院，負壓隔離房要經過至少3次消毒，每次消毒之間，還要靜置約20到40分鐘，而醫護人員每完成一次消毒，大概也要20分鐘的時間，因此至少需要花一個小時擦拭、消毒。

▼每當醫護人員要進入隔離房，都要先花一段時間穿著裝備。（示意圖／振興醫院提供）



而除了消毒工作，還有靜置至少40分鐘，總共花費為100分鐘。不過，防護設備有限，靜置的過程，醫護人員不可能脫下防護衣，因此進入消毒後，就要穿著悶熱的隔離服裝，困在充滿病毒的病房中，至少100分鐘，以完成消毒工作。

「J個醫生」說明，若有體驗過穿著防護衣的感覺，就能知道穿著超過10分鐘，內部會相當熱，加上可能感染的風險，可以想見醫護人員內心有多崩潰。

而在靜置的過程中，不可有多餘的動作，因此只能站著，或閉目養神，工作上相當辛苦。「J個醫生」說，除了醫師、護理師以外，第一線人員還有醫檢師、放射師、藥師、呼吸治療師等等，一同並肩作戰，希望民眾給第一線人員加油時，也能做好防疫工作，「我們都很努力了，所以才能一起走到現在。」

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