北農北藝爆確診！柯文哲：新北比台北還多　三級延長「我也不是擋在最前面」





▲台北市長柯文哲前往濱江市場篩檢站慰免醫護同仁。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

北農爆出感染案例，隨後又有台北市議員爆出環南市場、北藝工地有確診個案，更引發外界擔憂北市感染案例增加，引發外界擔憂。對此，台北市長柯文哲強調，這是典型政治攻擊，台北市案例多，但新北比台北還多，「就算不能解除三級，我也不是擋在最前面。」北藝已經是好久以前的事情，北農更好笑，已有30幾個解除隔離，「這就是典型認知作戰。」

柯文哲24日接受News 98「財經起床號」專訪，關於北農、環南市場、北藝工地近日被爆出確診案例，成為全台討論焦點，加上中央23日宣布三級警戒要維持到7月12日，許多人現在槍口對準柯文哲，認為北市疫調不夠好。對此，柯文哲強調，「我跟你說，我們當市長久了就知道，這是典型政治攻擊！」

柯文哲說，外界說台北市案例多，但是新北市比台北市多，「奇怪怎麼不是新⋯就算不能解除三級，我也不是擋在最前面！」明明北市感染數都在下降，且數字還不是北市自己編的，而是中央公布的，「你講北藝，多好笑，那不是好久以前的事情？人家甚至住完院、回來上工了，都過去了，打一包拿出來講！」

柯文哲表示，北農案例也很好笑，外界說50幾個案例，但其實30幾個已經解除隔離，現在要管理的僅20個左右，「這是典型認知作戰」，事實是這樣，但包裝後透過名嘴每天講一點，「我是看太多了，只是滿無奈的，沒辦法。」

至於何時能讓北市達到安心狀況？柯文哲強調，從日本經驗來看，東京發過三次緊急事態宣言，但也有三次解封過，當完全沒有疫苗時，除非國內完全沒有感染，不然一段時間就會燒起來，最終還是要打疫苗，疫苗沒辦法到時，有什麼武器決定你的戰略思維。