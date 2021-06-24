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高市府3點回擊恩主公醫院　跨區疫調轟新北科學防疫釀破口

記者黃翊婷／綜合報導

高雄23日發生兩個家庭群聚感染事件，市長陳其邁緊咬新北「疫調不實」，加上確診的60多歲男子（案14359）曾在新北市恩主公醫開刀並回診3次，卻都沒被揪出，雙方23日為此發表聲明隔空交火。高雄市政府同日晚間再度反擊，並列出3點打臉，直指「恩主公醫院根本是失職卸責」。

▲▼新北市三峽恩主公醫院。（圖／記者呂佳賢攝）

▲恩主公醫院挨轟失職。（圖／記者呂佳賢攝）

高雄家庭群聚感染共7人確診，高雄市衛生局判斷，這名罹癌男子（案14359）在5月24日到28日間，曾於新北市三峽恩主公醫院開刀住院，並在院內染疫。高雄市長陳其邁也指責新北市衛生局疫調不確實，該男子回診3次，皆未被匡列。

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對此，恩主公醫院院長吳志雄表示，院內5月29日出現第一名確診病患，當時按照CDC的規範「第一圈接觸者」進行匡列，包含接觸15分鐘且沒做好防護的密切接觸者，因此匡列了醫護同仁跟隔壁床的病人；但高雄這位病人（案14359）是在確診者「隔壁房的隔壁房」，沒有任何接觸，加上又是在首位病人確診的前一天出院（5月28日），所以沒有匡列，新北市衛生局也沒有針對這位病人做疫調。

▲高雄市長陳其邁不滿新北未即時疫調，害高雄2家庭發生群聚感染 。（圖／高雄市政府提供）

▲陳其邁不滿新北市府未即時疫調，害高雄兩個家庭發生群聚感染 。（圖／高雄市政府提供，下同）

對此，高雄市政府23日晚間發布聲明反擊，並提出3點質疑。首先，衛生局簡任技正潘炤穎指出，高雄市23日確診個案（案14359）於6月22日檢驗結果PCR陽性（Ct=35.1）、血清學檢驗IgM陰性、IgG陽性，推論其感染時程至少已達21日以上，配合接觸史及群聚史綜合研判，可能感染源為恩主公醫院11樓，何況6月7日及6月17日個案又回院看診，醫師也僅開立咳嗽等呼吸道疾病藥物治療。

第二，案14359在端午節連假期間往返高雄市、桃園市以及新北市，6月17日第三度前往恩主公醫院回診，還是沒有被揪出，直到6月22日在高雄市的醫院進行第二次快篩以及PCR檢測，才確診送往隔離治療。

第三，6月10日新北市長侯友宜針對恩主公醫院啟動清空、擴大匡列及採檢措施。潘炤穎說，當時恩主公醫院內已經出現多起院內感染，個案狀況同時符合疫管署流行病學及臨床通報要件，「依法通報」是醫院職責，被通報個案也不得拒絕規避或妨礙，一旦輕忽未落實通報，就造成後續的外縣市疫情擴散，「恩主公醫院根本是失職卸責」。

▲▼恩主公院內群聚燒到高雄，2家庭、共7人染疫。（圖／高雄市政府提供）

▼▲恩主公醫院群聚感染案時間表，以及高雄家庭群聚案時間表。

▲▼恩主公院內群聚燒到高雄，2家庭、共7人染疫。（圖／高雄市政府提供）

而對於高雄市政府晚間的聲明，恩主公醫院目前尚未做出回應。新北市政府也未提及此事，23日的臉書粉專PO文僅提醒新北市民注意三級警戒延長至7月12日，還有當日新增45例本土確診、北農群聚案後續處理等報告。

另外，新北市政府也在文中點名感謝台灣大學公衛學院教授陳秀熙，表示在疫情期間，陳教授一直給予充分的指導，才讓疫情得到控制，「陳教授指出雙北進入三級警戒後，新北市採科學防疫作法相當有成效，許多地區確診人數已大幅下降。尤其新北不斷提倡民眾廣篩，在市民配合下有效找出隱藏確診者，阻斷傳播鏈，連續兩週Rt值皆小於1，顯示小型群聚感染情形已趨緩。」

如今高雄市長陳其邁緊咬新北「疫調不實」，害高雄7人染疫，危及兩個家庭。事情真相究竟是怎麼回事，恐怕還有待相關單位進一步調查後，才能釐清。

▼高雄家庭群聚案關係圖，案14359被認為是指標個案。

▲▼恩主公院內群聚燒到高雄，2家庭、共7人染疫。（圖／高雄市政府提供）

⚠️市民朋友請注意⚠️ 防疫第三級警戒延長至7/12，請市民朋友遵守市府規範，保持低度活動。轄內關閉場館與地點一覽表：https://www.facebook.com/myntpc/posts/4591259330891410 #新北市...

我的新北市發佈於 2021年6月23日 星期三
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