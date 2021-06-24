　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

謝長廷引「武訓興學」打臉疫苗乞丐說　驚曝：日追贈疫苗有變化

▲▼日本捐贈台灣124萬劑AZ疫苗，獲得南韓主流媒體關注。（圖／路透社）

▲日本捐贈台灣124萬劑AZ疫苗。（圖／路透社）

文／中央社記者楊明珠靜岡23日專電

駐日代表謝長廷今天被媒體問及有國人指台灣是「疫苗乞丐」一事，他認為那並非多數人的想法。他引用「武訓興學」的歷史故事說，即使乞丐也懂得報答，也有志氣。

台灣5月以來2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情擴大，日本、美國相繼提供疫苗給台灣，但國內有政治人物指台灣是「疫苗乞丐」。

謝長廷今天到東京奧運台灣隊接待城市靜岡市進行交流時，被台媒問及「疫苗乞丐」的說法是否會影響到日本政府「檢討」（研議）追加提供疫苗給台灣一事？

他答說，日本、美國好意贈疫苗給台灣，如果結果適得其反或是有不負責任的謠言、不正確的解讀出現，這樣對於贈疫苗者來說，當然是一個挫折。畢竟，日、美等國也有議會、也有輿論，這些國家當然就會做評估，思考是否追加提供。

他表示，有些負面或羞辱的言詞，他個人都覺得無所謂，但駐日代表處須負責去（向日本政府）澄清、解釋說台灣的民意並非都那樣想，那樣的言詞不具代表性。他會向日本表示，大多數台灣人還是心存感謝的。

有國人指台灣向其他國家敬禮、拜託、爭取疫苗看起來像乞丐。謝長廷認為，少數輿論那樣講，但那樣做並非為個人。

他說：「其實乞丐不是沒有愛心；乞丐是沒有錢，但有愛心、懂得感謝、報答，也有志氣。」

▲▼立法院外交國防委員會,駐日代表謝長廷（圖／ETtoday資料照）

▲駐日代表謝長廷（圖／ETtoday資料照）

他引用歷史故事「武訓興學」表示，他個人受侮辱沒關係，百般侮辱都能忍，只要能救故鄉人，都無所謂。他的想法就是毀譽在人，別人要怎麼說，他無法擋。

他說，如果講自己的政府（行乞），那是自虐；但如果是講贈送者在施捨，那就不對。日本政府在宣布要提供疫苗給台灣時，特別言及東北大地震（311大地震）時台灣的捐款；美國也特別提到台灣捐贈醫療用口罩，這些國家都沒「施捨」或驕傲的心理。他認為，不接受人家幫忙的人，其實也不會幫忙別人。

被問及日本政府研議要追加提供台灣的疫苗何時運抵台灣，謝長廷表示，有些事若做澄清，有正面結論的話，大家就會有成人之美；若事情都是負面的，就會拖延。

現階段可以期待好消息嗎？謝長廷答說，以日本的文化來看，講「檢討」（研議）當然就是朝那方向（正面）在考量，但是當然會有變化，每天都有變化。

ET快訊
高市府列3點回擊恩主公醫院　跨區疫調轟新北釀破口
他每次消毒100分鐘累癱「沉睡病房」　醫慟曝照片
離奇38號房！53歲阿伯約砲猝死　禮儀師：已三度來這收屍
曾國城豪宅內部罕見曝光！一家四口玩「拉密」：不得了超安靜
三大群聚案52人住新北！柯P其邁砲火狂攻　侯友宜：共同承擔
賈永婕深夜道歉「醫護要我就補」　急加訂70支神器

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北農環南北藝爆確診！柯文哲：認知作戰　三級延長「我也不是擋在最前面」

三大群聚案52人住新北！柯P其邁砲火狂攻　侯友宜：共同承擔

謝長廷引「武訓興學」打臉疫苗乞丐說　驚曝：日追贈疫苗有變化

紓困4.0精進案最快今拍板！打工族擬發1萬　三級警戒延長3原因曝

食藥署5月6日紀錄還原！　留任專家會議委員多挺免疫橋接

買100份蔬果「挺北農」！韓國瑜親送電鍋到育幼院：盼鼓舞士氣　

香港《蘋果日報》停刊！支持者圍繞大樓　林飛帆：世界在失去香港

綠營大數據／羅智強疫苗乞丐說 遭逆轉　網質疑國共一搭一唱

幕後／與陳時中「1小時會議」6重點曝光　柯文哲盼為市場專案多補疫苗

柯文哲、陳時中最新共識　沒有陰性通行證不得進入雙北批發市場

台中機車大雨飆速「打滑摔水坑」　濺起超高水花...網笑：表演衝浪

神祕男飛美包華航「整區商務艙」一家3口買60萬機票遭換位氣炸！

呱吉理性問政！認真態度被讚翻　「質詢沒好好準備，都是在演戲」

機車騎士過彎遇見「逆向車車」　反應不及撞上...網怒：這裡常發生

親身嘗試1年「只用清水洗澡」！　正妹：身體沒異味、爆汗洗完乾爽

逼真！藝術家創「立體食物刺繡」一針一線做出美味料理超療癒～

高雄女見違停輕按喇叭示意竟遭嗆 惡男亮球棒連踹8次車...她嚇哭報警

男扮「CIA防詐部門」整詐騙集團　對方傻眼掛斷！網歪：聲音好性感

陳其邁狂轟新北「錯失3次機會」 染疫男跑回高雄...釀7家人確診

賈永婕捐的「救命神器」好神！　感動曝「插管病患起身跳舞」

北農環南北藝爆確診！柯文哲：認知作戰　三級延長「我也不是擋在最前面」

三大群聚案52人住新北！柯P其邁砲火狂攻　侯友宜：共同承擔

謝長廷引「武訓興學」打臉疫苗乞丐說　驚曝：日追贈疫苗有變化

紓困4.0精進案最快今拍板！打工族擬發1萬　三級警戒延長3原因曝

食藥署5月6日紀錄還原！　留任專家會議委員多挺免疫橋接

買100份蔬果「挺北農」！韓國瑜親送電鍋到育幼院：盼鼓舞士氣　

香港《蘋果日報》停刊！支持者圍繞大樓　林飛帆：世界在失去香港

綠營大數據／羅智強疫苗乞丐說 遭逆轉　網質疑國共一搭一唱

幕後／與陳時中「1小時會議」6重點曝光　柯文哲盼為市場專案多補疫苗

柯文哲、陳時中最新共識　沒有陰性通行證不得進入雙北批發市場

新台幣早盤升逾2分　來到27.985元

想去關島打疫苗！雄獅機+酒1000人↑預訂　鳳凰3航次賣破6成

北農環南北藝爆確診！柯文哲：認知作戰　三級延長「我也不是擋在最前面」

疫苗概念股開紅盤！高端漲逾2％　聯亞藥最高攀上230元

福斯商旅California Coast限量上市！品牌露營車全員到齊

台股小漲21點！航運股持續弱勢　陽明跌幅逾4%

壽險業主打「保單借款免息」！3級警戒延長　兩方式累積抗疫厚實力

獨／「謝謝讓我有勇氣出櫃」　Bebe Rexha哽咽：每個人都值得被愛

別讓斑點悄悄爬上臉！最強防曬盤點，在家也要防紫外線

好市多期間限定漱口水優惠超殺　網友神算比藥妝店便宜一半以上

慶生趴返家！包包驚見藍牙追蹤器　金髮妹嚇瘋急拔電池...網：快報警

政治熱門新聞

紓困4.0精進案最快今拍板！

三大群聚案52人住新北！柯P其邁砲火狂攻

謝長廷引「武訓興學」打臉疫苗乞丐說：日追贈疫苗有變化

蔡英文拜託國人再忍一下　一張圖看三級警戒延長「11項管制」

香港《蘋果日報》停刊！林飛帆：世界在失去香港

綠營大數據／羅智強疫苗乞丐說遭逆轉　網質疑國共一搭一唱

買蔬果挺北農！韓國瑜親送電鍋到育幼院

幕後／陳時中與柯文哲會議6重點曝光

快訊／陳其邁緊咬新北「疫調不實」　恩主公醫院正式聲明反擊

獨／三級警戒擬延長至712　電影院、美術館維持「關閉」

蔡英文民調空前新低　藍營分析綠營支持者跑到這

食藥署5月6日紀錄還原！留任專家多挺免疫橋接

柯文哲奔指揮中心　與陳時中開會

柯文哲、陳時中達成3共識　沒有陰性通行證不得進入雙北批發市場

更多熱門

相關新聞

賈永婕深夜道歉：心意還是有到

賈永婕深夜道歉：心意還是有到

自從本土疫情轉趨嚴峻，賈永婕便一直有在關注其發展，不只送愛心便當，還陸續捐贈HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統）、PAPR（動力濾淨式呼吸防護具）等醫療物資，但她可不是隨意亂捐，她24日凌晨在臉書以電子影像喉頭鏡為例，說明自己是經過再三詢問才決定捐贈的，「醫護人員要什麼我就補上！」

紓困4.0精進案最快今拍板！

紓困4.0精進案最快今拍板！

京元電不顧「三級警戒」延長　下週一起取消分流

京元電不顧「三級警戒」延長　下週一起取消分流

家用快篩8大QA　10步驟檢測用完這樣丟

家用快篩8大QA　10步驟檢測用完這樣丟

持陰性證明才能進批發市場！　人潮減4成、不熟手機卡關

持陰性證明才能進批發市場！　人潮減4成、不熟手機卡關

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫謝長廷

讀者迴響

熱門新聞

蒼井空突認「騙了大家20年」沉重謝罪！

賈永婕公開PAPR捐贈名單！周子瑜生日捐50台

上廁所14秒就中鏢！女子無罩害153人確診

曾國城一家玩「拉密」豪宅內部曝光

李蒨蓉與富商尪大吵！ 　爆哭脫口「要離婚」

京元電「路上炸滿垃圾山」驚悚畫面曝光！

53歲阿伯約砲猝死　禮儀師：已三度來這收屍

夫逼問小王是誰　妻：當時人多

李聖經爆熱戀Loco！同一時間曬照「背景露餡」

即／大雨夜襲8縣市　全台再灌水一天

安卓用戶快檢查！8款APP竊個資偷錢

男無照騎車　撞垃圾車卡車底身亡

疫苗死比染疫死更高？他再曝數字

知情人曝：高端EUA審查前16審委換一半

防彈官方IG動態「疑現女生腳、保險套」　粉絲氣瘋

更多

最夯影音

更多
台中機車大雨飆速「打滑摔水坑」　濺起超高水花...網笑：表演衝浪

台中機車大雨飆速「打滑摔水坑」　濺起超高水花...網笑：表演衝浪
神祕男飛美包華航「整區商務艙」一家3口買60萬機票遭換位氣炸！

神祕男飛美包華航「整區商務艙」一家3口買60萬機票遭換位氣炸！

呱吉理性問政！認真態度被讚翻　「質詢沒好好準備，都是在演戲」

呱吉理性問政！認真態度被讚翻　「質詢沒好好準備，都是在演戲」

機車騎士過彎遇見「逆向車車」　反應不及撞上...網怒：這裡常發生

機車騎士過彎遇見「逆向車車」　反應不及撞上...網怒：這裡常發生

親身嘗試1年「只用清水洗澡」！　正妹：身體沒異味、爆汗洗完乾爽

親身嘗試1年「只用清水洗澡」！　正妹：身體沒異味、爆汗洗完乾爽

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面