謝長廷引「武訓興學」打臉疫苗乞丐說　驚曝：日追贈疫苗有變化

▲日本捐贈台灣124萬劑AZ疫苗。（圖／路透社）



文／中央社記者楊明珠靜岡23日專電

駐日代表謝長廷今天被媒體問及有國人指台灣是「疫苗乞丐」一事，他認為那並非多數人的想法。他引用「武訓興學」的歷史故事說，即使乞丐也懂得報答，也有志氣。

台灣5月以來2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情擴大，日本、美國相繼提供疫苗給台灣，但國內有政治人物指台灣是「疫苗乞丐」。

謝長廷今天到東京奧運台灣隊接待城市靜岡市進行交流時，被台媒問及「疫苗乞丐」的說法是否會影響到日本政府「檢討」（研議）追加提供疫苗給台灣一事？

他答說，日本、美國好意贈疫苗給台灣，如果結果適得其反或是有不負責任的謠言、不正確的解讀出現，這樣對於贈疫苗者來說，當然是一個挫折。畢竟，日、美等國也有議會、也有輿論，這些國家當然就會做評估，思考是否追加提供。

他表示，有些負面或羞辱的言詞，他個人都覺得無所謂，但駐日代表處須負責去（向日本政府）澄清、解釋說台灣的民意並非都那樣想，那樣的言詞不具代表性。他會向日本表示，大多數台灣人還是心存感謝的。

有國人指台灣向其他國家敬禮、拜託、爭取疫苗看起來像乞丐。謝長廷認為，少數輿論那樣講，但那樣做並非為個人。

他說：「其實乞丐不是沒有愛心；乞丐是沒有錢，但有愛心、懂得感謝、報答，也有志氣。」

▲駐日代表謝長廷（圖／ETtoday資料照）

他引用歷史故事「武訓興學」表示，他個人受侮辱沒關係，百般侮辱都能忍，只要能救故鄉人，都無所謂。他的想法就是毀譽在人，別人要怎麼說，他無法擋。

他說，如果講自己的政府（行乞），那是自虐；但如果是講贈送者在施捨，那就不對。日本政府在宣布要提供疫苗給台灣時，特別言及東北大地震（311大地震）時台灣的捐款；美國也特別提到台灣捐贈醫療用口罩，這些國家都沒「施捨」或驕傲的心理。他認為，不接受人家幫忙的人，其實也不會幫忙別人。

被問及日本政府研議要追加提供台灣的疫苗何時運抵台灣，謝長廷表示，有些事若做澄清，有正面結論的話，大家就會有成人之美；若事情都是負面的，就會拖延。

現階段可以期待好消息嗎？謝長廷答說，以日本的文化來看，講「檢討」（研議）當然就是朝那方向（正面）在考量，但是當然會有變化，每天都有變化。