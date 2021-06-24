他每次消毒100分鐘累癱…低頭「沉睡病房」！醫慟曝照片：有多崩潰

▲清潔大哥每次消毒100分鐘累癱「沉睡病房」！醫慟曝照片。（圖／「J個醫生」授權提供）

記者許力方／綜合報導

本土疫情爆發，醫療資源量能也隨之吃緊，急診科住院醫師分享，確診者須住進的負壓隔離病房，每住過一人就要3次消毒，加上中間靜置時間，每一次需耗時100分鐘，由清潔人員負責，他們得穿著兔寶寶裝困在裡面數小時完成工作，他23日曝光一張照片，有一名清潔大哥在裡面累倒，讓他直呼，這些第一線並肩作戰的人缺一不可，「我們都很努力了，才能一起走到現在！」

急診科住院醫師「J個醫師」23日下午透過臉書發文分享一張照片，要分享一些比較少人注意的事，只見畫面中，負壓病房編號535玻璃門內，能清楚看見一名清潔大哥「全副武裝」，身穿乙級防備醫療級兔寶寶隔離裝，全身包緊緊，連臉部都包得密不透風，躺坐在塑膠椅上低著頭沉沉睡去，身旁還擺放了一支拖把。

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▼負壓隔離病房每住一人都要消毒3次。（示意圖／資料照）



▼組合式負壓隔離艙。（圖／資料照）



「J個醫師」指出，新冠病毒主要透過飛沫傳染，所以阻絕「空氣流通」是控制傳染的目標，而確診者要關進負壓隔離病房，這病房每住過一位確診者，都要進行至少3次消毒作業，中間還需靜置至少20至40分鐘。試想，病房內的表面全部擦拭消毒一次大約要20分鐘，3次就要60分鐘，再加上兩次的靜置時間，代表每一次消毒都要100分鐘左右，這份工作是由醫院的清潔人員負責。

醫師不捨地說，因防護裝備有限，不可能讓清潔人員每次消毒都換3套兔寶寶裝，也就是乙級防備裝，於是他們會著裝進去消毒後，就穿著悶熱的兔寶寶裝困在充滿病毒的病房裡100分鐘起跳，來完成工作。「或許聽起來沒什麼，但只要穿過兔寶寶裝超過10分鐘的人就知道，防護衣裡有多熱，再加上被感染的風險，可想心情有多崩潰。」

醫師坦言，清潔人員真的非常辛苦，他拍到的清潔大哥在等待靜置的時間裡，因依規定不可有多餘動作，所以趁機閉目養神。如今疫情嚴峻，三級警戒持續延長到7/12，他呼籲，在給醫護人員加油時，也別忘了防疫是靠好多職系的人共同努力才能撐起來，除了大家一直提的醫師、護理師之外，還有醫檢師、放射師、藥師、呼吸治療師、社工師、清潔人員、行政人員等全都在第一線並肩作戰，「我們缺一不可。」

「每一個為防疫盡心盡力的人都值得鼓勵。」醫師表示，疫情下沒人輕鬆，如果看新聞看到心累，那給自己放空一個晚上，不用懷疑自己，「我們都很努力了，所以才能一起走到現在。」PO文獲得廣大網友支持、轉發，紛紛留言回應「看著清潔人員疲憊身影真是不捨，謝謝在醫院工作的大家」、「謝謝所有前線的每一個人」，並承諾「我會乖乖在家…」

▼醫護人員需穿著防疫裝備。（圖／記者屠惠剛、李毓康攝）



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