注射處腫5天！護理師打莫德納「手臂冒紅疹」　副作用全公開

▲護理師分享注射莫德納疫苗後的心得。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

記者曾筠淇／綜合報導

新冠肺炎疫情肆虐，政府積極推動疫苗施打工作。一名護理師發文分享施打莫德納疫苗後的心得，提到每個人體質不同，所以產生的反應也不同，而她是所有同仁中，狀況較為明顯的人，除了手腕痠痛，喉嚨也有輕微腫脹感，第4天手臂更出現了紅疹，「像被蚊子叮的感覺」，不過第5天情況就好轉了。

這名護理師在臉書社團「爆料公社公開版」上貼文，提到很多人對施打疫苗感到不安，加上網路上的資料並不多，所以她便決定撰寫注射日誌與大家分享。她強調，每個人的體質不同，所以接種疫苗後的反應也不一樣，加上她注射當天剛好是經期第2天，「此為個人經驗，僅供參考，非醫療建議」。

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原PO說，她在注射前，停止服用調理身體的中藥，而在詢問過醫師後，期間都有持續吃益生菌。此外，她還準備了血壓計、耳溫槍、簡易血氧機、普拿疼、藥膏，以及一些水果、維他命C發泡錠、滴雞精、運動飲料、蘇打餅等，因為她缺乏某種抗體，常常出現腹瀉情況，所以才會備好上述食物。

▲護理師打完疫苗第4天，手臂忽然出現紅疹。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

原PO分天記錄注射後出現的情況

第1天：

►9點半注射後，在院內停留30分鐘無不適。

►1小時以後手腕痠痛，持續2至3小時恢復。

►中午出現輕微反胃感，休息至晚餐時間恢復。

►下午5點注射處出現紅腫，範圍約4X11公分。

►晚上7點開始發熱，體溫未超過38度，但眼窩發熱、喉嚨輕微腫脹、注射處持續紅腫。

第2天：

►不適感與第1天差不多。

►注射處的紅腫情況擴大，範圍約5.5X3公分。

►疼痛感增加，延伸至肩膀，手臂無法抬高，活動範圍受限。

►晚上出現輕微肌肉痠痛、關節疼痛。

第3天：

►不適症狀多了頭痛，其餘症狀只要體溫超過37.5度就會更明顯。

►注射處的紅腫情況繼續擴大，範圍約7X5公分。

第4天：

►發熱、肌肉、關節痠痛都消失了。

►注射處紅腫慢慢消退，但範圍擴大，約7.1X5.2公分。

►下午前臂至手背處忽然出現紅疹並伴隨癢感，像被蚊子叮咬，冰敷、擦藥後未減緩，晚上自行口服抗過敏成藥。

第5天：

►無不適感，紅腫處消退，紅疹也消失，只剩下注射處有輕微腫塊感。

▲莫德納疫苗 。（圖／路透）

原PO進一步說明，她是所有同仁中情況較為明顯者，這5天除了擔心自己的手部情況，並無大礙，但以往規律的生理期時間則有拉長。她也補充自己這5天都有冰敷紅腫處並擦藥膏，另外也有一直喝水，超過37.5度時會口服普拿疼，並持續監測心跳、血壓、耳溫及血氧，而她所有使用的藥物，都是諮詢醫師或藥師後才使用的。

原PO強調，「請各位朋友不要比較哪個疫苗比較好」，因為產生的任何副作用都是因人而異的，與體況、年齡、當下身體健康，以及有無慢性病有關，「沒有最好的疫苗，只有最健康的心態。」原PO也在留言處表示，她同學和孕婦同事除了手臂痠痛外，「完全沒有其他症狀」。

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「我同學打也和樓主一樣，紅腫3天疼痛外加發燒38.5度」、「謝謝你的分享，也謝謝你的辛苦」、「感覺好痛」、「我也是打莫德納，但是我過2小時就發燒了，持續燒了超過10小時，吃藥完全沒退」、「我打了莫德納之後除了手臂酸痛，反而無其他副作用，我41歲」。

▼疫苗比較懶人包。點圖可放大。（圖／ETtoday製）