「屏東囝仔」網路號召挺醫護　匿名捐贈上千護目鏡

▲民進黨屏東縣黨部主委許展維（右二）代表「屏東囝仔」致贈千個護目鏡挺一線醫護防疫人員 。（圖／民進黨屏東縣黨部提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

一群「屏東囝仔」網路號召發起不留姓、不留名的匿名捐贈護目鏡活動，今（23）日由民主進步黨屏東縣黨部主委許展維媒介並代替他們將市價約5萬5000元約1000個護目鏡捐贈給屏東縣防疫人員，由衛生局長施丞貴代表接受，將分配給第一 線防疫人員使用。

許展維說，「屏東囝仔」最初只是幾個未成年的萬丹學子的發想，用他們少少的零用錢、壓歲錢、小豬公在能力範圍內購買醫護需要的護目鏡，捐贈給醫護人員，無意間卻驚動了家長與學校老師，在取得長輩許可後，才正式發起這場透過網路號召串聯的匿名捐贈戶目鏡的活動。在短短時間內就募到1000個護目鏡。

許展維今天代表這些捐贈者，在醫護人員見證下，將愛心募集來的5大箱，共1000個護目鏡親自送到衛生所轉交衛生局的承辦人員。並由屏東縣衛生局施丞貴局長代頒屏東縣潘孟安縣長的感謝狀，感謝民眾的善心義舉。

許主委除轉達民眾力挺醫護人員的心意，也相當感謝醫護在疫情期間的付出與辛勞，並呼籲民眾要「順時中」，在疫情持續趨緩下也不要放鬆，出門持續戴好口罩、勤洗手、做好環境消毒、減少出門，全台團結齊心一定能挺過疫情，回復以往正常生活。

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