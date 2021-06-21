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士林長照隔離「2人一間」！員工反擊：安置有問題　衛生局回應

▲▼士林長照中心外觀。（圖／記者許靖騏攝）

▲士林長照機構爆群聚。（圖／記者許靖騏攝）

記者柯振中／綜合報導

士林某長照機構爆發群聚，內部員工出面指控，衛生局匡列、安置處理有問題，且聘請的照護人員費用昂貴，也沒有協助安排快篩。對此，台北市衛生局回應，一切都是按照標準程序處理。

根據《東森新聞》報導，機構內爆發群聚疫情，衛生局匡列對象卻慢半拍，機構人員爆料，當時衛生局要求致電1922，1922又要求打「防疫專線」，防疫專線又說「沒有公文」，因此無法派車前去協助接駁。

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機構人員指出，內部行政人員確診，原先打算全面快篩，衛生局卻以「沒有公文作證」為由，要求機構自行篩檢，可以搭Uber去，還安排隔離者「2人住一間防疫旅館」。

▼長照機構指控，衛生局處理上有問題。（圖／記者許靖騏攝）

▲▼士林長照中心外觀。（圖／記者許靖騏攝）

此外，機構人員還說，衛生局幫忙找醫院，快篩與PCR報價總共6,000元，到現場以後才知道，有接觸的話總共只要600元，為何請醫師到場，費用就差了10倍。

機構人員表示，根據衛生局指示，防疫計程車必須一人一部，但到旅館又能2人住一間，衛生局還要求他們自行找照護員、護理師，後來又安排14名專員，但一天要付8,000元，還不包含底薪，「衛生局就一直說，這個錢不付，原則上你們這些人也不要移出。」

對此，台北市衛生局回應，會安排2人一室，是考量有些住民有照護需求，匡列對象也有按照標準，反而是這間長照機構，工作人員沒有提供照顧的服務，但錢「都還在他們口袋裡」，這些就應該是照護工作就應該是機構的責任。

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