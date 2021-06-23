快訊／北農送貨司機車禍送醫爆發現確診？　PCR檢測結果出爐

記者楊蕓／新北報導

北農群聚感染擴大，今天傳出一名北農送貨員19日在板橋發生車禍，該名送貨員反覆發燒一個多月，因擔心生病工作沒收入，僅吃退燒藥解決未就醫。對此，衛生局長陳潤秋22日下午在防疫記者會中表示，該名個案經PCR檢測為陰性，因此已排除確診。

新北市板橋區萬板大橋機車道19日發生一起車禍，一名林姓騎士返家過程，突然自撞水泥牆，倒地昏迷，警方獲報後，隨即將其送醫救治，而林男家屬同日晚間通知負責偵辦海山警分局交通分隊，林男經PCR採檢確診。

對此，海山分局交通分隊及埔墘所駐地實施全面清消，另到場處理3名警員列自主健康管理7天，並於20日做快篩及PCR檢測，均為陰性。

據了解，54歲的林男是北農送貨司機，住在新北新莊，平時會前往萬華區的市場送貨，近期他已反覆發燒1個多月，但由於北農爆發群聚染疫事件，進出市場量額溫等措施嚴格執行後，他擔心生病工作會沒有收入，因此僅吃退燒藥解決，並未到醫院看病，或者進行快篩。

對於送貨司機的篩檢狀況，衛生局長陳潤秋22日下午在防疫記者會中面對媒體詢問時也表示，該名個案經PCR檢測為陰性，因此已排除確診。

▼北農送貨司機車禍。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北市長侯友宜召開應變會議。（圖／市府提供）