「雙北不是見曙光！而是看到旭日了」　醫曝微解封無關大局原因

▲新北市長侯友宜、台北市長柯文哲。（合成圖／新北市政府、北市府提供）



記者陳俊宏／綜合報導

22日公布新增78例本土確診病例，對此，衛福部草屯療養院醫師沈政男表示，事實上從每日新增案例的下降可知，雙北的疫情控制得越來越好，不只出現曙光，而是看到旭日了。他也預料6月28日不會降成二級警戒了，至於微解封其實無關大局，因為困難在於無法戴口罩的公共場所要怎麼處理。

沈政男22日在臉書說，新增78例，有人在問為什麼又是70幾？為什麼沒有繼續下降？因為又來到了另一波家戶感染的小小高峰了，這是每隔一個禮拜就會出現的案例回升，乃第一波萬華群聚感染的衍生物，每隔一個病毒複製週期就會帶出一波家戶感染，至今已感染了四波，而且一波比一波輕微，所以如果接下來一、兩天，出現了新增回升的短暫現象，也不必太驚訝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沈政男指出，新北22日記者會秀出的新增案例來源比例圖，這是不是採納他的建議？可以看到60%是家戶感染，至於不明感染來源只有7%，比上周明顯減少，顯見絕大部分新增案例的感染來源在新北都已被掌握，只要感染來源都被掌握，清零之日就不會太遠！

▼全國三級警戒擬再延長兩周到7月12日，指揮官陳時中今將正式宣布。（圖／指揮中心提供）



沈政男寫道，新北的快篩陽性率也已降到接近零了，代表社區的陽性案例也被清得差不多了，但市長侯友宜依然鍥而不捨，一定要把所有隱形案例找出來；侯市長這麼做，可說穩紮穩打，一步步逼近病毒的老巢，逐漸將病毒圍堵到無所遁形，而如果你是內行人就會看出，這是讓人安心的做法。

沈政男說，當然還是有很多看不懂疫情，卻愛在那邊亂罵亂扯的人，到處興風作浪！比如兩周前就有人看了新聞轉載他的文章以後，向疾管署投訴說，「沈醫師怎麼可以把疫情講得那麼樂觀？如果大家因此鬆懈防疫，造成破口，他要負責嗎？」歹勢，兩周過去了，現在疫情是如何？

沈政男表示，北農場域快篩了300多人，陽性數是零，代表陽性率極低，台北市長柯文哲說得沒錯，北農場域一直有零星感染，但不代表是群聚，有可能是來自不同感染源的案例，只是剛好聚集在北農，「但，以我來看，其實也不能排除有一個Rt值=1左右的群聚感染，在北農裡持續進行。」

沈政男指出，怎麼鑑別？很簡單，你可以學侯友宜，把發病時間與地理位置整合起來，看看是否連成一線，而如果不是，那就代表案例被從外頭陸續帶進了北農，而非在裡頭一直傳染。

▲▼全國三級警戒擬再延長兩周到7月12日。（圖／記者湯興漢攝）



沈政男寫道，事實上以北農幾千名員工與攤商產生不到40個案例來講，其實跟萬華周邊的感染率差不了多少，而這也是一個並非北農發生群聚感染的間接證明，看不懂？那就不要胡亂批評人家「擺爛」、「不處理」。

沈政男說，事實上從每日新增案例的下降可知，雙北的疫情控制得越來越好，不只出現曙光，而是看到旭日了；至於解封，指揮中心已說全國必須同步，因此可以預料6月28日不會降成二級警戒了，而微解封其實無關大局，因為困難在於無法戴口罩的公共場所要怎麼處理。

全國三級警戒擬再延長兩周到7月12日，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天（23日）將正式宣布。另外，針對防疫期間對經濟和民生產業的衝擊，也研擬「微解封」措施，業者在符合防疫條件的情況下可逐步回復營業。

►本文獲得沈政男醫師授權。