　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／新北＋45全國最多「三級警戒延到712」　侯友宜最新說明

記者楊蕓／新北報導

中央流行疫情指揮中心23日公布國內新增104例COVID-19確定病例，均為本土個案；另確診個案中新增24例死亡。今天新增個案中，以新北市45例最多，指揮中心也宣布三級警戒延長至7月12日，市長侯友宜召開記者會，《ETtoday新聞雲》全程直播。

指揮中心表示，個案分佈以新北市45例最多，其次為台北市22例，高雄市及新竹縣各9例，桃園市7例，苗栗縣4例，基隆市3例，宜蘭縣2例，彰化縣、南投縣及屏東縣各1例。其中雙北地區以外縣市37例中，28例為已知感染源，5例關聯不明，4例疫調中；相關疫情調查持續進行中。

指揮中心統計，累計1,148,916例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,133,240例排除)，其中14,260例確診，分別為1,166例境外移入，13,041例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中。

自2020年起累計599例COVID-19死亡病例，其中591例本土，個案居住縣市分布為新北市301例、台北市235例、基隆市19例、桃園市15例、彰化縣9例、台中市4例、宜蘭縣及新竹縣各2例，臺東縣、雲林縣、高雄市及花蓮縣各1例；另8例為境外移入。

▲新北市長侯友宜召開應變會議。（圖／市府提供）

▲新北市長侯友宜召開應變會議。（圖／市府提供）

ET快訊
三級延長但「鬆綁商業活動專案」！陳時中鬆口了
LIVE／三級警戒延到712　侯友宜最新說明
接種疫苗後死亡增25人！50多歲男打完隔天倒家中　解剖揭死因
六都首長防疫「第1名是他」！　醫師提醒第5名：要發飆
上廁所14秒就中！　Delta病毒女「無罩害153人」確診
不反對北農「快篩、PCR一起做」！　陳時中擔心這件事
「三級延長」陳時中曝但書　可能開放部分項目
快訊／陳時中曝「鴻海、台積電買BNT」最新進度
賈永婕公布救命神器感人影片！　插管病患站起來跳舞
今增24死！40多歲男無症狀確診　「住院11天死亡」
本土確診地圖曝光！　陳時中說明三級延期原因
社區廣篩！　陳時中公布三級警戒「6大注意事項」
54人群聚染疫擴大　指揮中心啟動「市場專案」：祭6大防疫
快訊／今增104例本土「新北45例最多」　各縣市分佈曝光！
快訊／再增24死！今增本土104例「單日個案又回到3位數」
快訊／三級警戒延長到7／12！陳時中：大家再一起忍耐
快訊／再增24死！今增本土104例「單日個案又回到3位數」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

教甄暑假登場　呂玉玲發函教育部：讓試務人員先打疫苗

LIVE／新北＋45全國最多「三級警戒延到712」　侯友宜最新說明

三級警戒延長至712　洪孟楷：立刻發現金當救命錢！

駐俄代表處第9人染疫　全體人員將進行篩檢

聯亞藥30元登興櫃上衝220元　周玉蔻爆藍營不敢罵原因

立委憂免報稅成勞工紓困「隱形門檻」　勞動部允諾一週內給解方

帶台積電繞過上海買BNT？　郭台銘怒駁：任何干擾恐延宕疫苗取得

黃光芹讚「陳時中自己逆時中」　「一念放下」開放居家快篩

賴峰偉「選打AZ」捨莫德納　曝18小時後健康狀況

黃暐瀚曝解封解方　未達群體免疫就降級「等著升回三級」

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

英國達人巧手做「超擬真娃娃」！　客製化調整...精細外型成心靈寄託

全國三級警戒延長至712！拍板原因曝「怕報復性旅遊」

雨神眷顧！南化水庫蓄水率100%　空拍記錄「湧流奔騰」壯闊畫面

93歲老翁打疫苗「躺兒懷中離世」　欲釐清死因需花30萬請法醫解剖

鼠薯直播謝日本.美國..還模仿利菁　業配衛生棉「發燒/發騷都能用」黑白教XD

逼真！藝術家創「立體食物刺繡」一針一線做出美味料理超療癒～

獨／賈永婕「我知道我累了」2女兒分工神助攻　醫生聽到她捐醫材...呼喚病患「再撐一下」

高雄女見違停輕按喇叭示意竟遭嗆 惡男亮球棒連踹8次車...她嚇哭報警

藍心湄台上更衣直接半裸　9年前演唱會2021還在聽!!

教甄暑假登場　呂玉玲發函教育部：讓試務人員先打疫苗

LIVE／新北＋45全國最多「三級警戒延到712」　侯友宜最新說明

三級警戒延長至712　洪孟楷：立刻發現金當救命錢！

駐俄代表處第9人染疫　全體人員將進行篩檢

聯亞藥30元登興櫃上衝220元　周玉蔻爆藍營不敢罵原因

立委憂免報稅成勞工紓困「隱形門檻」　勞動部允諾一週內給解方

帶台積電繞過上海買BNT？　郭台銘怒駁：任何干擾恐延宕疫苗取得

黃光芹讚「陳時中自己逆時中」　「一念放下」開放居家快篩

賴峰偉「選打AZ」捨莫德納　曝18小時後健康狀況

黃暐瀚曝解封解方　未達群體免疫就降級「等著升回三級」

士林85歲獨居婦失聯　破門驚見陳屍在床！里長轟：防疫像沒政府

日藥本舖今開賣「家用快篩試劑」　康是美24日起提供2款可選

安以軒615萬急救援雙北消防隊、醫護！　掃空210台機器…善心名單曝光

疫苗覆蓋率僅7%！醫估沒達3成難解封　陳時中：2成就有效，但越高越好

三級延長但「鬆綁商業活動專案」！陳時中鬆口：合理範圍內可考慮

疫情失業！巨乳店員改賣雞肉飯卻爆紅　「男客吃完超爽」PO網宣傳

韓網爆紅的「瘦小腹運動」！5動作在家做　兩週浮出馬甲線

訂單不斷！春水堂防疫便當　必點香菇栗子燒雞鬆軟綿密入口即化

運動家老將遇裁判檢查脫褲引熱議　「大谷會不會這樣」

魏蔓懷「前夫孩子」見男友媽媽　網提現實面分邊站：很難接受

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

政治熱門新聞

獨／三級警戒擬延長至712　電影院、美術館維持「關閉」

獨／三級警戒擬延長至712　3大考量曝光

三級警戒3度延長？六都首長「解封」意見一次看

館長挺高嘉瑜「紓困都她幫忙」：你罵她就是罵我

帶台積電繞過上海買BNT？　郭台銘怒駁：任何干擾恐延宕疫苗取得

快訊／侯友宜：3篩檢站突暴增2千人　773人具北農接觸史

即／經濟部突襲發中火特照　盧秀燕怒批

快訊／張亞中捐1千萬劑疫苗　衛福部終於回函了

陳時中建議北農直接做PCR　北市反擊

台積電買500萬BNT　董事長劉德音見蔡英文拋4字

陳時中建議全做PCR　柯文哲IG發文了

盾牌牙醫神：中央接管雙北才有21天解封可能

快訊／侯友宜：新增3快篩陽有北農接觸史　「17例疫調中」

「台積電乞討來的？」　綠營反擊羅智強：蔣中正、宋美齡都乞丐？

更多熱門

相關新聞

即／瑞芳台二線聯結車對撞！車頭掉3米邊坡

即／瑞芳台二線聯結車對撞！車頭掉3米邊坡

新北市瑞芳區台二線東北角濱海公路88.5公里處龍洞路段，今（23日）上午12時許2台聯結車對撞，2車頭嚴重凹陷全毀，1輛車頭還掉落邊坡下約3公尺，2輛車橫躺在路中間；警消獲報趕抵現場救援中，目前轄區警方雙向道路封閉管制，整起肇事原因有待警方調查釐清。

陳時中清晨5點突襲新北果菜市場　要求第2波疫苗造冊

陳時中清晨5點突襲新北果菜市場　要求第2波疫苗造冊

醫：雙北不是見曙光！而是看到旭日了

醫：雙北不是見曙光！而是看到旭日了

三級警戒擬延長！醫曝「關鍵數字」勸柯學侯友宜

三級警戒擬延長！醫曝「關鍵數字」勸柯學侯友宜

關鍵字：

新北侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

獨／三級警戒擬延長至712　電影院、美術館維持「關閉」

蒼井空突認「騙了大家20年」沉重謝罪！

獨／三級警戒擬延長至712　3大考量曝光

出櫃多年…《星光幫》歌手宣布切除乳房！

快訊／再增24死！今增本土104例

神秘男飛美「包整區商務艙」華航證實

快訊／焦糖陳嘉行勝訴momo親子台：現在糗了吧

印度神童預言驚曝：中國並不安全！

即／北農司機車禍昏迷爆確診！

以為10萬紓困不用還！他馬上揮霍3萬GG了

三級警戒擬「有條件微解封」　這3類場所可營業

下大雨點一罐飲料　卻要求外送員倒光

三級擬延至712「全台陪雙北坐牢」　網風向轉了

快訊／三級警戒延長到7／12！

馮媛甄嫁30億豪門6年爆翻臉老公！

更多

最夯影音

更多
瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑
英國達人巧手做「超擬真娃娃」！　客製化調整...精細外型成心靈寄託

英國達人巧手做「超擬真娃娃」！　客製化調整...精細外型成心靈寄託

全國三級警戒延長至712！拍板原因曝「怕報復性旅遊」

全國三級警戒延長至712！拍板原因曝「怕報復性旅遊」

雨神眷顧！南化水庫蓄水率100%　空拍記錄「湧流奔騰」壯闊畫面

雨神眷顧！南化水庫蓄水率100%　空拍記錄「湧流奔騰」壯闊畫面

93歲老翁打疫苗「躺兒懷中離世」　欲釐清死因需花30萬請法醫解剖

93歲老翁打疫苗「躺兒懷中離世」　欲釐清死因需花30萬請法醫解剖

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面