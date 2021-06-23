LIVE／新北＋45全國最多「三級警戒延到712」　侯友宜最新說明

記者楊蕓／新北報導

中央流行疫情指揮中心23日公布國內新增104例COVID-19確定病例，均為本土個案；另確診個案中新增24例死亡。今天新增個案中，以新北市45例最多，指揮中心也宣布三級警戒延長至7月12日，市長侯友宜召開記者會，《ETtoday新聞雲》全程直播。

指揮中心表示，個案分佈以新北市45例最多，其次為台北市22例，高雄市及新竹縣各9例，桃園市7例，苗栗縣4例，基隆市3例，宜蘭縣2例，彰化縣、南投縣及屏東縣各1例。其中雙北地區以外縣市37例中，28例為已知感染源，5例關聯不明，4例疫調中；相關疫情調查持續進行中。

指揮中心統計，累計1,148,916例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,133,240例排除)，其中14,260例確診，分別為1,166例境外移入，13,041例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中。

自2020年起累計599例COVID-19死亡病例，其中591例本土，個案居住縣市分布為新北市301例、台北市235例、基隆市19例、桃園市15例、彰化縣9例、台中市4例、宜蘭縣及新竹縣各2例，臺東縣、雲林縣、高雄市及花蓮縣各1例；另8例為境外移入。

▲新北市長侯友宜召開應變會議。（圖／市府提供）