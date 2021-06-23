竹市孕婦施打首日！240位準媽媽報到　全部選「莫德納」

▲新竹市昨日為首批、240位孕婦接種疫苗。（圖／新竹市府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市政府昨（22）日為全國首批、共240位孕婦完成疫苗接種，報到率71％，全數選擇莫德納。今已通知485位孕婦來專屬的「新竹市立體育館疫苗施打站」施打，明也將持續孕婦施打計畫；此外，今也啟動75至77歲長輩疫苗施打，首日開設的樹林頭疫苗站也開站為長輩服務，預計今將完成75歲以上、有意願的設籍長輩的疫苗接種。

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▲240位孕婦昨日完成疫苗接種，報到率71％，全數選擇莫德納。

市府依據指揮中心疫苗接種對象優先順序施打疫苗，透過多座大型疫苗施打站，加快疫苗接種速度，截至昨日，竹市目前一到五類施打狀況：一類醫事人員施打1萬276劑、二類中央及地方政府防疫人員840劑、因特殊狀況必要出國743劑（其中734劑自費）、機構與社福系統人員3186劑、75歲以上長者累積至今1萬2,999劑。

一到五類已逐步完成施打，因此市府昨日率先為第六類孕婦施打，林智堅市長上午也到孕婦專屬的「新竹市立體育館疫苗施打站」、首日開站的「樹林頭疫苗施打站」視察，關心孕媽咪、長輩施打疫苗狀況。

林智堅市長說，昨日孕婦疫苗報到施打率超過7成，見不少準媽媽也帶著小孩一同前來，新竹市府也提供準備迷你座椅，讓媽媽安心接種。今日同樣由馬偕醫護團隊進駐，婦產科醫師將現場提供孕婦專業意見。

今也是首次全市8座疫苗站一同開站，同步為長輩、孕婦服務，林智堅市長表示，為提高接種效率並兼顧民眾就近，市府新設「樹林頭疫苗施打站」， 同樣腹地大，方便民眾停車，全區也鋪設無障礙木棧坡道，方便輪椅推行。

市府指出，截至昨日，市府已完成77歲以上長輩疫苗接種，今通知75到77歲以上長輩前來施打，預估今就可完成第六類、75歲以上有意願且在籍的長輩疫苗接種，不在籍長輩會依登記順序、年齡，再陸續通知接種時間，請長輩放心。

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