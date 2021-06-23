防疫外帶「3道菜比6道菜貴」！老闆神算法她納悶　內行人一看秒懂

▲老闆算法令原PO不解。（圖／翻攝自路上觀察學院）



記者黃可昀／綜合報導

三級警戒持續延長，由於禁止內用很多餐廳轉推外帶，也推出很多防疫組合餐。一名女子日前看到路邊餐廳推出的外帶料理，「六道菜200元、三道菜300元」，稍微一算才發現價格不合常理，6道菜竟然還比3道菜便宜？

原PO在臉書社團「路上觀察學院」貼出照片，這家餐廳推出外帶的熱炒家常菜，且幫客人分配好套餐的形式，一種是6道菜共200元，另一種則是3道菜共300元，令原PO納悶的是，怎麼3道菜的價錢會比6道菜還貴，照理來說價格應該便宜一半，那這樣豈不是買3道菜的人買貴了，得到的菜色還比較少，「怎麼跟我學的數學不太一樣？」

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▲內行人解釋老闆算法。（圖／翻攝自路上觀察學院）



網友紛紛留言猜測，「分量不一樣？」、「六道菜跟三道菜，其實都是菜名而已」、「可能是便當六格和三盒子的差別吧」、「三道菜的單價可能比較高」、「小明花了450，請問他有可能買了幾道菜」、「大家都點六道，真可謂六道輪迴。」

其中專業網友點出，老闆的意思是如果買6道菜，一道菜就200元，只買3道菜的話一道菜300元，所以買越多單價就會越低越划算，「當然是買越多，就越便宜的概念」、「買6道菜一道只要200元=1200；買3道菜一道要300元=900。」