社區廣篩、隔離期滿採檢！　陳時中公布三級警戒「6大注意事項」

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今正式宣佈三級警戒再延長，確定延長到7/12。另外，也公布6大注意事項，包括社區廣篩和民生供需產業健康監測專案。

陳時中表示，三級警戒延長，相關事項都跟原來一樣，主要是整體趨勢雖然改善，但沒達到要求，大家再忍耐，一起努力。他也提到，近期增加幾件群聚事件，希望透過精準疫調和防疫，把傳播鏈阻斷，讓群聚事件對社區影響減到最低。

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▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

針對三級警戒注意事項，陳時中也提醒6大注意事項，包括「針對確診個案精準疫調、完成居家檢疫/隔離期滿採檢作業、高風險族群接種疫苗、社區廣篩、強化重症照護和民生供需產業健康監測專案。」

陳時中強調，這段時間一定要把民生供需產業健康監測要做好，要做完整篩檢，然後打疫苗，讓民生有關的產業都能夠受到比較完整保護，進而建立比較安心的消費環境。

▲宣布全國三級警戒延期。（圖／指揮中心提供）

三級警戒延長措施：

一、針對確診個案精準疫調，儘速匡列相關接觸者並加強追蹤管理，及早阻斷病毒傳播鏈。

二、針對居家檢疫及居家隔離者，無論有無症狀，均須於期滿前1日進行公費PCR檢測，以阻絕病毒進入社區。

三、加速高風險族群疫苗接種作業，以減少其感染、或感染後產生嚴重併發症及死亡的機率。

四、推動社區廣篩，鼓勵各地方政府設置社區篩檢站並加速檢驗時效，同時推廣企業快篩與居家快篩，以擴大篩檢量能並強化主動監測機制，儘速發掘社區內可能潛藏病例，有效斷絕所有感染鏈。

五、強化重症醫療照護，透過COVID-19重症個案處置諮詢平臺，由多位專家諮詢委員線上提供醫院臨床重症個案處置意見，以降低個案死亡率、緩解重症醫療量能。

六、啟動「民生供需產業健康監測專案」，針對果菜、家畜（肉品）、家禽、水產、綜合及其他類市場、超市、賣場及夜市等相關職業對象，由目的事業主管機關或地方政府進行人員健康監測，以及時進行各項防治措施，避免災害擴大，降低家戶傳播風險。