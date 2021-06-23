快訊／新北企業快篩進駐4.4萬人產業園區　快篩陽立刻加檢PCR

▲侯友宜視察安心企業快篩站。（圖／新北市府提供）

記者楊蕓／新北報導

新北產業園區年產值3,000億元以上，員工近4萬4,000人，是雙北產值及員工密度最高園區之一，也是各項防疫醫材之生產重鎮。新北市23日於該園區二期標準廠房公共場域，設置首座園區快篩站，預估每日可採檢500至600人次，快篩陽性者可立即加檢PCR縮短等待時間，並由防疫計程車後送防疫旅館，等待檢測結果。

經發局長何怡明說明，新北市首座園區快篩站預估每日最高採檢人數為500至600人次，採預約制。企業需於3天前將報名表及醫院報價單用印傳送新北市政府經發局或服務中心，依據主辦單位通知時段進場採檢，採團進團出，以有效快速地替企業篩檢把關，快篩陽性者可立即加檢PCR縮短等待時間，並由防疫計程車後送防疫旅館，等待檢測結果，全程一條龍服務。

新北市長侯友宜表示，新北市確診者疑似染疫來源為職場者占16.83%，市府自6月7日成立安心企業快篩計畫，至今已有超過34家企業提出申請，其中人數超過1,000人次的有5家，每月篩檢1次以上的有6家，總篩檢人數約1.7萬人，已篩檢人數亦達1.2萬人，顯見新北企業重視員工健康，以落實經濟力。

侯友宜表示，感謝經濟部工業局新北產業園區服務中心協助號召園區廠商，新北產業科技園區管理委員會提供場地軟硬體設備，亞東醫院派遣優良醫事人員採檢，新北市首座園區快篩站，是企業與政府充分合作抗疫的實證。

經發局補充，市府推動安心企業快篩計畫，平均每日可協助企業檢測1000人次，但有許多企業因員工數較少，諮詢醫療資源成本較高，且需整合篩檢場地、後送車輛、隔離處所等資源，因此，市府結合工業局、醫院與民間資源，解決介接資源困難，有效提升企業防疫決心。