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拋棄式防疫插管箱「有開孔」不適用篩檢　北市快篩隊暫停使用

▲北農員工抵達聯醫和平醫院快篩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲北農員工抵達聯醫和平醫院快篩。（圖／記者屠惠剛攝）

 記者蘇晏男／台北報導

北農群聚案擴大，北市府派駐快篩隊篩檢，使用了恆春旅遊醫院麻醉醫師邱豑慶與其他醫師合作開發的拋棄式防疫插管箱（Taiwanbox），然而邱豑慶憂心，該插管箱有四個洞，側面也有兩個開了刀孔的洞，用來採檢病毒都會從側面的刀孔滲漏。對此，北市聯合醫院副總院長璩大成22日轉述和平醫院邱醫護長的說法，表示「尊重原著，我們暫停使用，期待有最新的設備，我們共同來發展」。

璩大成指出，聯合醫院的快篩隊應該是全國最早，也是篩檢最多的團隊之一，包括剝皮寮快篩站，及後續的所有篩檢快篩隊，都是由這個團隊共同組成，辛不辛苦？非常辛苦，不過裝備非常齊全，而現在最辛苦是在炎熱夏天穿三級防護裝工作，容易中暑。

璩大成透露，前幾天看到照片，有人把隨身式的冷卻包貼在前胸或後輩降溫，一方面很感動，一方面覺得他們很辛苦，用這個例子來說，聯合醫院的快篩隊感謝各界支持，各種重裝備跟輕裝備都非常齊全。

璩大成說，既然叫快篩隊，就要經常的快速移動，要適合各種地形，所以很多東西，不是像大家想像，調動重型的篩檢亭；所以問了一下邱醫護長，對方給的答案是非常感謝邱豑慶，形容邱豑慶開發的插管箱「設計精良、一體成形、非常輕巧」，而最後結論是，「精良神器」，因此獲得快篩團隊一致使用。

璩大成表示，該拋棄式防疫插管箱最大好處是輕巧、可拋棄，非常適合北市快篩部隊使用，但側面有兩個開孔，不太適合，不過開孔不是打開的，而是幾乎密合，要非常用力才能打開，因此基本上，側面是在密封的狀況下，且人員都穿著非常高階防護裝備，所以安全使用上應該是無虞。

璩大成轉述邱醫護長說法，「我們團隊尊重原著，也希望跟邱主任共同討論，期待邱主任有更心更好的產品」。

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