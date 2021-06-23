教育部拍板！稻江管理學院停辦7／31走入歷史

▲稻江管理學院。（圖／記者翁伊森攝）

記者崔至雲／台北報導

嘉義縣稻江科技暨管理學院去年5月向師生宣布，將於109學年度起停招、停辦，該校經校務會議及董事會議通過後，在今年4月8日向教育部申請停辦。教育部今（23日）證實，該校已面臨辦學窒礙難行、教學品質不佳等狀況，經審議會決議，同意該校於今年7月31日起停辦。

教育部日前召開私立學校諮詢會，21名委員中有19名出席，最終，稻江科技暨管理學院申請停辦案，均獲19票，全數同意建議教育部核定學校申請停辦。

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教育部說明，該校依私校法第70條規定擬具停辦計畫，於3月24日校務會議及3月30日董事會議通過後，於4月8日已向教育部申請停辦。

教育部表示，依《私校法》及「專科以上學校設立變更停辦辦法」規定，稻江停辦一案已於5月24日提至私校諮詢會，6月21日再經設立變更停辦審議會審議，因該校已面臨辦學窒礙難行、教學品質不佳、財務資金不足、優退方案多數教職員具有共識等，經審議會決議，原則同意該校自110年7月31日起停辦。

教育部說，未來將督導該校確實依照停辦計畫之規劃，做好教職員優退及學生安置等事宜。教育部也會協助該校進行學生安置，包括轉入鄰近大學相關科系、採原稻江課程規劃補足剩餘學分、於原地或其附近繼續學習、畢業證書加註原校名及科系等，以維護其就學權益。

