教師回報資料像「電子腳鐐監視」！教團批：扼殺線上教學多元性

▲教團認為，教育部早已三申五令在認定上給予最大彈性，僵化的管理思維只會造成教師困擾。（圖／記者湯興漢攝）



記者許展溢／台北報導

近日教師群組流傳一則訊息，許多學校要求畢業班老師要「回學校上班」，原因是「學生已經畢業，不用居家教學了」，全國教師工會總聯合會今（21日）指出，不僅如此，還有老師在居家教學期間要回學校拿教材，卻被學校要求請假，原因是「離開居家教學地點」，諸如此類荒謬事件發生在教學現場，僵化管理思維造成老師哭笑不得，更扼殺線上教學多元性與學生自主學習能力。

全教總表示，6月7日針對高中教師就現時「停課不停學」發起問卷調查，總共回收有效問卷共960份，發現老師進行居家教學的主要困擾之一，是來自於僵化的管理思維。調查結果提到，教師居家辦公、教學比例上，有61.7%的教師每天居家辦公、教學，需要到校至少1天以上者有38.3%，若將「兼任行政與否」的因素進行交叉比對，則非兼行政的教師每天居家辦公/教學的比例有75.1%，僅有3.1%每天到校辦公/教學；兼任行政的教師每天到校辦公/教學的比例為35%，僅有6.87%每天居家辦公。

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全教總指出，調查有1%的教師說，即便家有12歲以下孩童需照顧、或者全國升級為三級警戒，也依舊被迫每天到校辦公，學校不予申請居家辦公、教學，不少教師在質性回饋中提到，即便跨區上班、或者已經回到居住地，仍被校方強制要求每天到校辦公、教學。

▲全教總指出，有1%的教師被迫每天到校辦公，不能申請居家教學。（圖／記者湯興漢攝）



全教育總還提到，調查發現基層學校的行政管理系統認為需要進行某種行政作為，以作為判斷老師是否如實授課的依據，即便教師已經採用線上同步教學的模式，學校仍要求教師每堂課回傳「教師日誌」、「截圖」、「同步錄影上傳」、「學生健康調查」、「點名單」、「學生或家長連絡表」、「居家工作日誌」等各種不一而足的表件，回報資料繁瑣，如同電子腳鐐監視。

調查資料顯示，學校要求回傳的有「教師日誌」（44.6%）、學生點名單（40.6%）、上課截圖（47.8%）、線上錄影（18.7%）、學生或家長連絡紀錄（5.8%）等；也有要求其他文件者，如「學生健康回報紀錄」、「線上授課計畫」、「居家工作日誌」等。有22%的老師表示在每堂課後，需回傳上述至少三種不同文件類型給學校行政端。

全教總認為，因疫情而實施居家教學、辦公，本來就是為了防疫的應急措施，教師為準備遠距教學已經花許多時間和心力，學校不應該像防賊一樣的要求老師回傳一堆表件，讓老師陷入浩瀚的文書處理作業中，特別是教育部早已三申五令在認定上給予最大彈性，僵化的管理思維所造成的結果的不只是教師的困擾，更導致整體教學模式的單一化及學生自主學習能力的弱化，還會出現「教師到學校拿教材要請假」，以及「畢業班老師應到校」這種「管理凌駕防疫」的笑話，值得各級機關和學校主管警惕。