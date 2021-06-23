民怨北農快篩站亂象百出　林昶佐：請中央必要時介入增加篩檢量能

▲北農攤商快篩。（圖／記者黃克翔攝）



記者蔡文鈴／台北報導

北農爆發群聚感染，截至目前為止已累積54人確診，外界質疑北市府反應慢半拍，未及時執行篩檢導致疫情擴散。對此，無黨籍立委林昶佐表示，不斷接到民眾陳情北農專案快篩站亂象百出，請中央務必協助市府增加篩檢量能，必要時應介入處理。

林昶佐23日在臉書發文表示，北農自5月20日出現第一起確診案件，延燒至今一個月終於爆發，北市府總算開始執行全面篩檢。然而，有許多攤商以及在地萬華民眾反映，，北農專案快篩站的亂象百出、流程也亂七八糟。

林昶佐指出，目前北農專案快篩站一天只能篩檢數百人，量能完全不夠，只能請到攤商去北市其他的篩檢站自行篩檢，但許多人到各醫院排隊仍排不到名額，只好跑去新北市篩檢。

林昶佐也提到，不只量能不足，更嚴重是，市府完全沒有依照疫調、匡列的程序，去針對風險高低的對象來區分應隔離或篩檢的順序。無差別叫人自行去找地方篩檢，只會讓風險不一的人到處移動、造成疫情擴散的風險。同時，這種自由篩檢的方式，若應篩檢者遲遲不去篩檢，市府也無後續的處理機制。

林昶佐表示，昨天與陳時中部長與指揮中心討論這些問題，「請中央務必協助市府增加篩檢量能，必要時應介入處理，讓市府按部就班把篩檢做好，才能壓制這波疫情。」

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