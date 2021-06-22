北農1人快篩陽性！　柯文哲：5月14日至今「累計54人確診」

▲北農染疫風暴持續擴大，北農利用週一休市對一樓攤商區進行清洗消毒。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

台北農產運銷公司群聚擴大，台北市長柯文哲22日下午於記者會公布，21日在萬大國小篩檢284人、在和平醫院篩檢83人，結果都為陰性，22日仍在仁愛、中興及萬大國小快篩站進行篩檢。但到了晚間8時，柯文哲於臉書表示，22日總篩檢人數為538人，1人快篩陽性，從5月14日至今，北農相關確診數達到54人，其中19人於5月31日前解除隔離。

柯文哲22日晚間於臉書公布北農快篩報告，6月21日第一市場篩檢284人，陽性0人；第二市場篩檢83人，陽性0人；6月22日總篩檢人數為538人，陽性一人，「從5月14日到今天，北農相關人員總確診數是54人，其中有19人已在5月31日前解除隔離。」

柯文哲提及，54位確診者中，除了北農員工，還有市場的拍賣員、外圈的攤商以及派遣工等，一半以上戶籍不在台北，已經向確診者戶籍所在地的縣市調閱疫調資料，拼湊疫情的全貌。

柯文哲表示，54例看起來很嚇人，但把時間軸拉開，從6月1日起，在第一和第二果菜市場的確診人數，每日大約新增1至2人，而2個市場相關工作者多達上萬人，轉換成百分比就沒那麼嚇人，「不需要製造恐慌，動不動就喊休市，這只會造成更大的混亂。」

柯文哲說，端午節前後，北農員工就全數快篩，現在針對第一、第二果菜市場工作者再進行擴大篩檢，6月25日以前可以完成全面篩檢。若是陽性直接隔離，陰性才能入場工作。

最後，柯文哲稱，台北市批發市場專案，已經將農漁畜花四大公司、以及環南市場工作人員全部造冊，全面接種疫苗，以此防止疫情的擴散，「北農有沒有人確診？有。但已在處理中，無須自亂陣腳，自己嚇死自己。台北市仍舊全神貫注，在防疫的戰場上作戰。」