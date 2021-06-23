禾馨81人違規接種！營運長喊「申訴」：仍必須謝謝高嘉瑜

▲禾馨醫療營運長林思宏感謝立委高嘉瑜，在禾馨最需要疫苗時願意幫忙協調。（資料照／記者湯興漢攝）

記者張乃文／綜合報導

禾馨醫療遭北市府點名違規施打疫苗，儘管禾馨方面已出示施打名冊，並強調一切都是按照規定施打，但北市仍認定名單確實有非醫事人員，共裁罰230萬元。對此，禾馨醫療營運長林思宏表示，禾馨有申訴權利，更說，雖然會引來非常多反向留言，但必須謝謝民進黨立委高嘉瑜，雖然不認識也未通過電話，仍感謝她協助建築了母嬰相對安全的環境。

根據台北市政府提供的數據顯示，禾馨小兒科專科診所共接種168人，違規接種人數3人；禾馨民權婦幼診所接種437人，違規14人；小禾馨士林小兒專科診所接種79人，違規18人；小禾馨懷寧小兒專科診所接種990人，違規接種46人；總計接種人數為990人，違規接種81人。

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林思宏深夜在臉書發文，「What doesn’t kill me make me stronger.」他說，就如記者會所說，市府可以開罰，禾馨也有申訴的權利，而此事件的開罰主因應是「認知上的差異」。

林思宏舉例，禾馨民權的廚務人員薪水是民權付的就歸屬民權，屬於1類非醫事人員，所以可以打疫苗，但士林月中的廚房人員，因為月中的「月子餐」規定要成立公司，所以「月中廚房」為了合乎規定成立了「禾膳股份有限公司」，不屬於1至3類，不可以打疫苗。

▲民進黨立委高嘉瑜遭台北市長柯文哲爆料，介入關說協助診所取得疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

林思宏表示，同樣是穿梭在院所內送餐的廚務人員，一個合法可以打、一個不合法不可以打，我們造冊施打時，確實沒有想這麼多，「這18人施打，市府裁罰小士林50萬元」。

林思宏提到，必須謝謝高嘉瑜委員，在禾馨最需要疫苗時願意幫忙協調，「我不認識委員，到現在也從沒跟她通過一通電話」，但她確實協助禾馨建築了母嬰相對安全的環境，即便這樣寫又會引來非常多反向的留言，「但我還是要說謝謝，真心感謝」。

最後，林思宏認為「市府是人民的公僕，當他換了想法時，我們做什麼都會像是偷搶」。