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高端總經理把修女騙得團團轉　聖心校友：這樣人品的疫苗能打？

「地中海國際中心」19年前倒閉時，有會員在牆上噴寫抗議字眼洩恨。（圖／報系資料照）

▲「地中海國際中心」19年前倒閉時，有會員在牆上噴寫抗議字眼洩恨。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

新冠肺炎疫情持續嚴峻，國產高端疫苗背負執政黨期待，有望成解救眾生的關鍵，總經理陳燦堅更因此躍為媒體寵兒，近日卻有自稱聖心女中校友者在網路上控訴，指陳燦堅霸占校地經營地中海俱樂部，地中海更無預警倒閉，至今仍欠會員近2億元保證金，更在文章中質疑「這樣人品的公司，高端的疫苗能打嗎？」

6月16日上午，本刊抵達位於聖心女中對面的地中海俱樂部，即使已關門19年，內部的游泳池、網球場和各項運動場館仍一應俱全，不難想像當時賓客雲集的榮景，豪奢設施卻因經營者的無預警倒閉而被埋沒在荒煙蔓草中。

記者仔細觀察，發現俱樂部的外牆上滿是抗議的噴漆，字體雖因時間久遠而斑駁，仍能辨識「吸血鬼」、「欠8億」和「下地獄」等詞語，牆上大大的「陳」字也清晰可見，會員的憤怒未因歲月流逝而緩解，地中海俱樂部背後更隱藏一場驚天騙局，這一切的源頭卻都指向目前鋒頭正盛的高端總經理陳燦堅。

據了解，陳燦堅畢業於台灣大學心理系，他接受媒體採訪時自稱「一輩子都在做疫苗」，大學畢業後就開始創業並鎖定乏人問津的動物疫苗市場，他先後創立施懷哲股份有限公司和福又達生物科技公司，2004年還曾規劃國內首家細胞疫苗廠，最終告吹，最終在2012年創立高端，原目的是引進登革熱疫苗，在疫情期間改為研究新冠肺炎疫苗。 

陳燦堅的經歷看來豐富輝煌，似是一輩子都在為台灣的醫療努力奉獻，近日卻有篇文章在網路上瘋傳，一名自稱是聖心女中校友控訴，指學校修女被陳燦堅騙得團團轉，還將大片土地給他蓋俱樂部和大樓，此貼文招來二極評價，多數網友認為是對陳燦堅的惡意抹黑，本刊調查後卻發現事情並不單純。

據悉，陳燦堅妻女皆為聖心女中校友，他在1991年到1994年擔任聖心女中家長會長，並以活化資產名義向校方承租操場，用來經營五星級的「地中海俱樂部」，「地中海」卻在2002年無預警倒閉，至今仍欠會員2億元保證金還未歸還，所有苦果則由會員和校方承受。

面對自己捅下的爛攤子，陳燦堅選擇當縮頭烏龜、避不處理，且因地上物佔據校地，此僵局延續19年至今未解，聖心女中校友見罪魁禍首如今風光無限而氣憤不已，更質疑「這樣人品的公司，高端的疫苗能打嗎？」希望他能「出來面對」，別讓一心辦學的修女們留下終生遺憾。

本刊於21日下午二度致電高端公司，第一次高端稱發言人正在開會，第二次則回應發言人已經下班，且無法轉告相關問題，記者同時發送電子郵件詢問對陳燦堅的指控，但至截稿前未獲回應。聖心女中則發聲明回應，表示網路上言論不代表校方立場，土地產權仍屬財團法人新北市天主教聖心會所有，並未有任何變更情事。

占地逾4000坪的「地中海國際中心」如今已埋沒在荒煙蔓草中，外牆上的抗議噴漆雖已斑駁，仍能看出「欠8億」等字眼。（圖／報系資料照）

▲占地逾4000坪的「地中海國際中心」如今已埋沒在荒煙蔓草中，外牆上的抗議噴漆雖已斑駁，仍能看出「欠8億」等字眼。

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