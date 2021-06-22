快訊／台中打疫苗猝死人數創單日新高　今新增8死累計達25人亡

▲台中疑打疫苗後死亡人數單日暴增8人。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市政府今天下午三點中召開記者會，會中公布疑打完疫苗後猝死人數今日暴增8人，累計台中已有25人接種完疫苗後死亡，但確切死因都還在調查中。

根據衛生局公布資料顯示，這8名注射疫苗後死亡個案，年紀從60歲到95歲，多半有慢性疾病、三高、癌症病史等。

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曾梓展表示，第一例為89歲男性，有口腔癌、大腸癌病史；第二例為80歲洗腎女患者，有糖尿病、高血壓、心血管疾病等；第三例為90歲男性，有帕金森氏症、失智症、高血壓、有裝過心臟支架；第四例為65歲洗腎女患者，有糖尿病、高血壓病史；第五例為95歲女性，長期臥床、有高血壓、心臟病等；第六例為85歲男性，也是長期臥床、中風、有三高；第七例為60歲洗腎女患者，有大腸癌、糖尿病、高血壓，也接受過頸動脈狹窄血管繞道手術；第八例為77歲男性，曾有背痛、家屬透露心臟較不好。

台中頻頻傳出長者施打疫苗後死亡，也掀起緩打潮。研考會主委吳皇昇表示，經初步統計，符合資格卻未施打AZ疫苗的長輩，最主要的前四項原因分別為「擔心疫苗致死率」，達27.4%、其次為「生理因素(近期身體不佳或住院中)」，佔26.7%、「想等其他品牌的進口疫苗」，佔20.9%及「擔心疫苗副作用」佔14.3%；其他如「已自費施打」、「長輩本人不住在臺中」、「覺得不需要疫苗」等因素占10.7%。





