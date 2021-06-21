大雨伴閃電狂炸中彰投！路崩涵洞淹水車輛險滅頂　各地災情頻傳

記者白珈陽／台中報導

受到鋒面影響，中部21日下起狂風暴雨伴隨閃電，各地紛紛傳出災情，彰化縣花壇鄉三芬路接近139線附近，疑似因雨勢過大造成道路崩塌，目前禁止通行；76快速道路下方國道一號函洞淹水近1公尺，有車輛幾乎遭到滅頂，稍早消防已協助林姓女駕駛順利脫困。台中市部分，大雨造成麻園頭溪水位暴漲、水勢湍急；台灣大道路樹倒塌，環保局人員正冒雨排除。

▲彰化縣花壇鄉三芬路接近139線附近發生道路崩塌。（圖／記者白珈陽翻攝）

根據氣象局觀測資料顯示，彰化地區囊括全台上午時雨量前3名，由於雨勢過大，花壇鄉三芬路500號靠近139線前，有道路坍塌情形，警方線上巡邏已擺設圓錐並拉起警戒線，禁止車輛通行，並通知鄉公所人員前往處理。

彰化縣76快速道路下方國道一號函洞（埔鹽鄉南港藝術公園附近）淹水近1公尺，今日上午8時許傳有民眾受困，消防獲報立即派員前往救援，到場發現1輛轎車受困其中，車內是1名37歲林姓女駕駛，目前已將林女協助脫困，由家人載走，並通知轄區警方處理後續。

▲76快速道路下方國道一號函洞淹水近1公尺有車輛受困。（圖／記者白珈陽翻攝）

員林市再度淹水，部分低窪地區水深及膝，惠明街、日泰街口周邊道路積水嚴重，車輛無法通行；靜修路也是淹水嚴重，需要改道通行。圓林園滯洪池目前已滿水位，從早上6時45分開始抽水，盼發輝最大效能。

▲員林市部分低窪地區水深及膝。（圖／彰化縣議員曹嘉豪提供）

台中市麻園頭溪連夜雨勢造成水位暴漲，台灣大道上路樹有倒塌情形，目前正派員排除中；南投尚無嚴重災情，草屯鎮南埔將軍廟前部份路面積水約20公分，距離將軍廟50公尺民宅旁的排水圳則因今日降雨水勢驚人。

▲▼台中市麻園頭溪水勢湍急；台灣大道路樹倒塌。（圖／民眾提供）

中央氣象局今日發布豪雨特報，苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，雲林及嘉義市有局部大雨發生的機率；水利署也發布淹水警戒，包括南投縣南投市及草屯鎮，以及彰化縣永靖鄉、社頭鄉、員林市、埔心鄉、埔鹽鄉、埤頭鄉及溪湖鎮皆列為淹水一級警戒。

▲草屯鎮南埔將軍廟旁的排水圳則因今日降雨水勢驚人 。（圖／記者高堂堯攝）

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