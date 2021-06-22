各國逐步放寬入境限制　阿聯酋航空7月底恢復全球近9成航線

▲阿聯酋航空強化營運，因應夏季旺盛旅遊需求。（圖／阿聯酋航空提供）

記者賴文萱／台北報導

隨著全球疫情變化，各國逐漸放寬旅客入境限制，阿聯酋航空今（22）日表示，將進一步加強營運，擴展航線以滿足夏季旺盛的旅遊需求，包括台北等已復飛的115個航點在內。阿聯酋航空預計於7月底恢復全球近9成航線，每周提供880個客運航班飛往124個城市。

阿聯酋航空將於7月恢復飛往威尼斯（7月1日），普吉島、尼斯、奧蘭多、墨西哥城（均為7月2日），里昂（7月9日）及馬爾他（7月14日）的航班；並將自7月22日起新增杜拜－邁阿密航班，讓旅客能輕鬆前往佛羅里達州的第二大城，體驗全球最受歡迎的度假勝地之一。阿聯酋航空也維持台北－杜拜每周三、四、五、六共4趟航班，持續為有旅行需求的台灣旅客提供服務。

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阿聯酋航空集團董事長及執行長謝赫阿哈邁德親王表示，最近許多國家逐漸重新開放邊境、重新迎接國際旅客，令人備感鼓舞；我們也在放寬旅遊限制的地區看到壓抑許久之後強勁興起的旅行需求；阿聯酋航空將靈活地調度航班和營運作業，以把握這個大好機會，讓更多旅客在這個夏天能享受安全便利、飛悅卓越的飛行體驗。

隨著許多地區重啟國際觀光，為配合強勁的夏季旅遊需求，阿聯酋航空將增加現有航線的航班架次。首先，會增加7月及8月飛往歐洲、非洲與北美洲12大城的航班，包含：德國慕尼黑、杜塞道夫和漢堡；蘇黎世、維也納、布拉格、馬德里、斯德哥爾摩、布魯塞爾、里斯本、突尼斯與芝加哥。

▲隨著許多地區重啟國際觀光，為配合強勁的夏季旅遊需求，阿聯酋航空將增加現有航線的航班架次。（圖／阿聯酋航空提供）

阿聯酋航空目前提供旅客飛往歐洲20國30多個城市的服務，包括提供有條件免隔離入境服務的希臘、西班牙、義大利、法國及馬爾他。隨著歐盟近期解除對台灣的「非必要旅行」限制，也讓有不同旅行需求的台灣旅客有更多機會搭乘阿聯酋航空前往歐洲。

另外，由於疫苗的快速施打，美國比其他國家更早重啟航空旅遊，阿聯酋航空也持續強化在美國地區的服務，並預計在7月新增邁阿密航線服務，屆時，阿聯酋航空每週飛往美國的航班將達70多趟次。

今年夏天，阿聯酋航空也將擴大A380的飛行網絡，每周129個航班將阿聯酋航空最指標性的A380飛行體驗帶往全球15大城。屆時，阿聯酋航空將由超過30架A380，以及151架波音777客機，為全球旅客提供飛悅卓越的飛行體驗。

將於今年夏天迎接A380客機的航點包括開羅、吉達、安曼、廣州、倫敦希斯洛、曼徹斯特、法蘭克福、維也納、巴黎、慕尼黑、莫斯科、紐約甘迺迪、洛杉磯、華盛頓特區與多倫多等國際都會城市。

同時，阿聯酋航空也與杜拜衛生局合作推出COVID-19數位驗證服務，讓自杜拜出發的阿聯酋航空旅客可將COVID-19相關證明進行數位登錄，並於機場Check-in報到時，憑護照即可查詢核酸檢測結果。