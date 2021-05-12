恆河漂150具↑浮屍！阿聯酋航空急運救援物資　首發航班送12噸帳篷

▲阿聯酋航空首個飛往印度的援助航班將運送超過12噸多功能帳篷至德里，協助當地對抗COVID-19疫情。（圖／阿聯酋航空提供）

記者賴文萱／台北報導

阿聯酋航空宣布成立杜拜-印度的人道援助空橋計畫，將所有杜拜飛印度航班中尚未搭載貨物的可用貨運空間，免費提供給國際非政府組織使用，讓緊急醫療救援物資加速抵達印度九大城市，協助當地民眾對抗疫情。

印度新冠疫情持續惡化，北部恆河邊有大量腐爛腫脹屍體被沖上岸，據當地人宣稱，光是比哈爾邦巴克薩縣（Buxar）之中的焦薩村就發現至少150具遺體。11日印度通報過去一天近33萬起病例，累計確診人數達到2266萬，但實際數字可能高出5至10倍。

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▲ 有野狗出沒在浮屍旁邊。（圖／翻攝自推特）

阿聯酋航空表示，過去幾個星期以來，阿聯酋航空SkyCargo已多次透過定期貨運航班和包機，運送藥物及醫療設備至印度；最新的人道援助空橋計畫則將阿聯酋航空對印度與國際非政府組織的聲援提升到更高的層級。

杜拜國際人道主義城市協助此次空橋計畫中首架飛往印度的阿聯酋航空航班，運送由世界衛生組織提供的多功能帳篷至印度德里，總重超過12公噸。

▲阿聯酋航空發起人道援助，運送疫情緊急救援物資至印度。（圖／阿聯酋航空提供）

阿聯酋航空集團董事長及執行長謝赫阿哈邁德親王表示，阿聯酋航空將透過每周95趟飛往印度九大城市的航班，提供定期、可靠的貨運空間，將救援物資順利運往當地。位於杜拜，全球最大應急救援樞紐的國際人道主義城市也與阿聯酋航空密切合作，確保運送緊急醫療物資的行動順利無誤。

另外，阿聯酋航空SkyCargo也透過杜拜COVID-19疫苗聯盟，與聯合國兒童基金會（UNICEF）及杜拜其他組織合作，經由杜拜將COVID-19疫苗快速運送至發展中國家。截至目前，阿聯酋航空已運送近六千萬劑疫苗，將近全球施打疫苗總數的二十分之一；阿聯酋航空亦透過定期貨運航班，協助近140個城市維持醫療用品及食物等重要物資供應。

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