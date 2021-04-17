阿聯酋航空延長機票效期至36個月　無限期提供多風險旅遊保險

▲阿聯酋航空放寬機票限制，可在36個月內隨時更改日期。（圖／阿聯酋航空提供）

記者賴文萱／台北報導

疫情持續影響全球航空及旅遊業，阿聯酋航空宣布多項措施，凡持有2020年9月30日前開立於2021年12月31日前出發機票的旅客，可在36個月內隨時更改機票日期，比原先規定放寬12個月。

持有2020年10月1日後開立，於2021年12月31日前出發機票的旅客，也可在原訂出發日後的36個月內更改使用。阿聯酋航空將不對機票更改酌收費用；針對尚未使用的機票和旅行優惠券，旅客若向阿聯酋航空申請退款，亦不需負擔罰款。

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▲阿聯酋航空為所有旅客提供全球的多風險旅遊保險，服務效期無限期延長。（圖／阿聯酋航空提供）

阿聯酋航空表示，透過網站或服務中心購買的機票，有效期限也將自動延長；若經由旅行社訂購機票，旅客須於預定出發日前聯繫旅行社進行更改。

另外，阿聯酋航空領先業界為所有旅客提供全球的多風險旅遊保險，在另行通知前，該服務效期自2021年3月31日起無限期延長，便於旅客安排航空旅遊。

▲阿聯酋航空也為Skywards白金卡、金卡與銀卡會員延長同級會員資格至2022年。（圖／阿聯酋航空提供）

阿聯酋航空也為Skywards白金卡、金卡與銀卡會員延長同級會員資格至2022年；在此期間，會員可持續享有會員獨享服務，包括機場貴賓休息室、優先登機、專屬機場報到櫃檯與機艙選位服務。

阿聯酋航空已將原訂2020年4月到期的Skywards哩程數全數延長效期至2021年8月31日，讓Skywards會員可在機票訂購、其他航空夥伴獎勵與其他獨享服務時使用。

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