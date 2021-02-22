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阿聯酋航空與聯合國兒童基金會簽協議　將優先運送新冠疫苗至各國

▲▼阿聯酋航空SkyCargo貨運將優先運送新冠肺炎疫苗至全球各國。（圖／阿聯酋航空提供）

▲阿聯酋航空SkyCargo貨運將優先運送新冠肺炎疫苗至全球各國。（圖／阿聯酋航空提供）

記者賴文萱／台北報導

阿聯酋航空SkyCargo貨運與聯合國兒童基金會（UNICE）簽署協議，優先運送新冠肺炎疫苗、必需醫療物資及藥物，以協助舒緩全球疫情。這是阿聯酋航空貨運部門協助全球盡速自疫情的重創中復原所採取的一連串行動之一。

由聯合國兒童基金會（UNICEF）主導的「人道主義空運倡議」（The Humanitarian AirFreight Initiative）召集許多合作夥伴合力向100多個市場分發必需物資，以支持COVAX募資計畫，確保全球各國能快速、公平地獲得新冠疫苗。面對未來的健康和人道主義危機，「人道主義空運倡議」將成為建立全球集體夥伴關係的藍圖。

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阿聯酋航空貨運部資深副總裁Nabil Sultan 表示，與新冠肺炎對戰的每一天都非常重要，民眾若能越早接種新冠肺炎疫苗，就越能盡速遏制疫情。作為飛往全球130多個目的地的全球航空公司，阿聯酋航空SkyCargo自疫情爆發後一直致力協助全球舒緩疫情，從建立首座GDP藥品專用恆溫認證的新冠肺炎疫苗專用運輸中心開始，以杜拜為交通樞紐，快速及安全地將疫苗送往世界各地，特別是重災區域。

▲▼阿聯酋航空SkyCargo貨運將優先運送新冠肺炎疫苗至全球各國。（圖／阿聯酋航空提供）

▲阿聯酋航空SkyCargo貨運將優先運送新冠肺炎疫苗至全球各國。（圖／阿聯酋航空提供）

阿聯酋航空SkyCargo是航空貨運領域中，有能力運送溫度敏感藥品和疫苗的領先業者。SkyCargo具有遍布六大洲的全球服務網絡、高效且現代的寬體飛機機隊，在杜拜並設有獲最先進歐盟GDP認證的疫苗及藥物運輸中心。

2020年10月，阿聯酋航空SkyCargo 宣布設立全球最大的歐盟GDP認證藥品專用、恆溫的新冠肺炎疫苗專用運輸中心。佔地超過4, 500坪，杜拜的運輸中心具有儲存大量疫苗的足夠空間，並可透過定期與包機航班服務，提供給沒有疫苗冷藏技術的市場，解決大規模存儲的需求。

2021年1月，在阿聯酋副總統兼總理和杜拜酋長HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum的指示下，阿聯酋航空SkyCargo與杜拜環球港務、杜拜國際人道主義城市和杜拜機場攜手組成新冠肺炎疫苗聯盟，經由杜拜將新冠肺炎疫苗快速運送到發展中的國家。

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