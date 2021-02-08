阿聯酋航空開第一槍　宣布自動延長會員等級至2022年

▲阿聯酋航空Skywards延長會員等級至2022年。（圖／阿聯酋航空提供）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎疫情持續衝擊航空業，各國嚴守邊境，阿聯酋航空今（8）日宣布將延長會員等級資格，讓會員們能安心的維持會員等級至2022年，為中東地區與全球首例。

阿聯酋航空表示，系統將自動為等級檢閱日期於2021年12月31日到期的阿聯酋航空Skywards白金卡、銀卡和金卡會員，延長該等級狀態12個月，符合相關資格的金卡夥伴會員亦享有相同保障。舉例來說，若會員目前的等級檢閱日期為2021年3月31日，該日期將延長至2022年3月31日。

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▲阿聯酋航空Skywards為中東地區與全球首例為在2021年到期的會員，提供額外12個月延長會員等級的旅客忠誠計畫。（圖／阿聯酋航空提供）

另外，阿聯酋航空Skywards亦將所有自2020年4月或其後到期的任何Skywards會員哩程數有效期延長至2021年6月30日。會員更可提前11個月，利用Skywards會員哩程數兌換阿聯酋航空和合作夥伴的航班機票、航班升艙等多種豐富獎勵及獨享優惠。

為讓會員能充滿自信的規劃旅程，阿聯酋航空也為旅客提供彈性多元的機票選項。若旅客預訂於2021年6月30日當天或之前出發的機票，可選擇更改出發日期，或保留機票以在後續24個月內使用。

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