梅雨鋒面發威　台南清淤、抽水站及滯洪池發揮效用

▲台南市水利局已備妥22萬包砂包供民眾領用，1868片防水擋板也分配予12個易淹水區公所運用，另移動抽水設備也完成待命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南受梅雨鋒面影響，自21日晚上即有間歇性大雨發生，台南市長黃偉哲關心疫情也不忘水情，22日黃偉哲市長要求市府各單位及各區公所務必提高警覺，主動加強巡檢道路側溝及清淤作業，同時針對各地區抽水站及移動式抽水機確實進行保養維護及預佈工作，並提醒民眾本週每日都有午後雷陣雨，出門記得帶傘。

水利局說明，根據中央氣象局及水情三級應變中心資料顯示，台南受梅雨鋒面影響，自22日0時至10時，最大累積雨量為官田區138mm、南化區115mm，最大時雨量為官田區106.5mm、安定區68mm，10分鐘雨量為官田區22mm、西港區22mm，依據氣象預報，22日梅雨鋒面目前持續南向推進，因此台南地區天氣不穩定，可能會有陰陣雨或雷雨，應留意短時強降雨，預期今明兩天皆可能有較大雨勢發生，提醒外出的市民朋友務必留意交通及降雨資訊。

水利局表示，因應梅雨鋒面影響，水利局已於6月16日先行啟動防汛巡查，並指示抽水站、抽水機操作人員保持警戒，確保油料充足，另也請廠商將防汛設備上車待命隨時出動支援，且於6月21日晚上6點啟動三級開設，截至22日早上10時，共有東北勢站、下營站等24座抽水站起抽，抽水量約61萬噸。

截至22日上午10點止，總計積淹水通報案件計有5處，主要分布於官田、麻豆等區，水利局說明目前皆已退水，積淹水災情主要為強降雨集中宣洩不及所致，各處於降雨趨緩後隨即退水，另受降雨影響，計有1處道路及9處橋樑暫時封閉，同時行政院農委會水土保持局也對台南市發布18條黃色土石流警戒（楠西區、南化區），公所皆已完成疏散勸導，仍請用市民朋友多加留意相關情資。

水利局也表示，為避免豪大雨造成積淹水災情，各項整備工作皆已完成，如各防汛開口契約皆已發包；區域排水清淤長度已達268公里、雨水下水道有53公里、道路側溝則有708公里，均已達預定目標。此外，各區公所及水利局已備妥22萬包砂包供民眾領用，1868片防水擋板也分配予12個易淹水區公所運用，民眾如有需求，可向當地區公所申請。

水利局呼籲民眾可多利用「台南水情即時通APP」，及台南市政府官方Line群組或中央氣象局官方網站，即時掌握降雨及交通資訊，也要留意劇烈天氣可能導致的災害，務必提高警覺，也提醒準備居家防汛工作時要記得戴口罩、勤洗手，提高警覺共同落實防疫與防汛工作。

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