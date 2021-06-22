關島宣布「開放外國人去打疫苗」！陳時中：個人要去不禁止

▲關島宣布開放外國旅客前往接種疫苗。（圖／關島台灣辦事處提供）

記者黃凱翊／綜合報導

近期赴美打疫苗正夯，關島觀光局也正式宣布，開放外國旅客可以前往關島打疫苗，關島觀光局也表示，抵達後最快第二天就可以接種疫苗。對此指揮中心回應，民眾個別要去不會禁止。

關島觀光局也正式宣布，開放外國旅客可以前往關島打疫苗，但旅客必須購買指定「Air V&V Guam USA」」套裝行程，關島觀光局的套裝行程「Air V&V Guam USA」」結合接種疫苗與度假2大概念，旅客需向指定10間合作飯店預定，內容包括住宿、機場來往交通，且根據選擇施打的疫苗種類，旅客可在關島停留3至32天，或更長天數，住宿費用每晚從150美元至350美元（約4500元至1萬500元）起跳。

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根據《Pacific Daily News》報導，「Air V&V Guam USA」推出目的主要是鼓勵觀光客前往關島接種疫苗，旅客必須支付隔離住宿費用，最多7天，且在隔離第二天就可以施打疫苗，最後在隔離結束後若篩檢結果為陰性，就可以自由在島內活動。

對此指揮中心指揮官陳時中回應，若是醫療出團打疫苗不允許有促銷行為，但若是民眾個別要自己去，則不在禁止之列。





▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

像是雄獅旅遊今（22日）就表示，目前正與航空公司積極展開關島直航佈局，最快7月初就能成行，擬規劃5天4夜機票加酒店的產品，預估最低每人5萬有找。

雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍證實，目前正與航空公司積極展開關島直航佈局，最快7月初就能成行，同時擬規劃5天4夜機票加酒店的產品滿足旅客需求，預估最低每人5萬有找。

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