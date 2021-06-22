1個家族15人確診！花蓮秀林展開清0行動　預計4天篩檢2千人

▲▼花蓮慈院快篩檢疫站團隊為亞洲水泥、富世村村民的做新冠肺炎快篩。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院繼上週承擔秀林鄉崇德村、富世村快篩站篩檢工作後，22日起至25日，與秀林鄉公所、亞洲水泥合作企業篩檢計畫，在秀林鄉富世村多功能會所執行快篩檢疫，對象除亞泥花蓮廠的員工之外，更擴大到秀林鄉鄉民，希望能達到清0的目標。

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花蓮秀林鄉崇德村因家庭群聚，導致1個家族15人確診情形，其中兩人為亞洲水泥員工。上週秀林鄉公所、花蓮縣衛生局、花蓮慈院等接連在秀林村、崇德村、富世村設置篩檢站實施快篩檢服務，隨後亞洲水泥再提出企業篩檢計畫，由秀林衛生所主辦，邀請尚未檢疫的鄉民參加這四天的篩檢活動。

22日一早，首次承接企業場快篩站的花蓮慈院快篩檢疫站團隊，包含醫師、護理師、醫檢師、行政支援、後勤支援等27人到秀林鄉富世村多功能會布置場地，這次篩檢行動將持續四天，為秀林鄉全鄉的鄉民做新冠肺炎快篩。

▲▼花蓮慈院林欣榮院長與後勤團隊送來冰水、涼飲為快篩站團隊加油打氣。

4天下來預計會篩檢約兩千人，儘管六月的天氣很悶熱，大家都願意進入社區幫忙，一起來防堵疫情，守護花蓮鄉親的健康；花蓮慈院後勤團隊也特別送來冰水、涼飲等等，為快篩站團隊加油打氣，讓他們在篩檢結束後，可以很快補充水分及體力。

秀林鄉富世村居民大多是太魯閣族，為了與當地居民溝通更順暢，同是太魯閣族的醫務部股長古記嚴，在接到支援富世村快篩站的電話後，毫不猶豫地答應負責引導及報到，古記嚴表示，他是花蓮縣萬榮鄉太魯閣族，跟秀林鄉富世村是同一個族群，更應該站出來，一起來面對這波疫情！所以不會害怕跟恐懼。

▲秀林鄉鄉長王玫瑰謝謝團隊協助，呼籲鄉親儘快做快篩，救自己也救家人。

面對廠內員工確診，亞泥也很重視員工及鄉親的健康，亞泥總廠長兼花蓮廠廠長張志鵬指出，這次的篩檢行動，不但是守護亞泥員工，為秀林鄉民服務，向來是亞泥敦親睦鄰、善盡企業社會責任的立場，也歡迎鄰近社區的鄉親來篩檢，也鼓勵當地居民來做二次篩檢。

秀林鄉王玫瑰鄉長說，原住民的生活習慣是彼此互動非常密切，所以只要一有人確診，就可能以非常快的速度傳播出去，非常謝謝亞泥及花蓮慈院的協助，鄉公所也動員通知各村的鄉親22日起到25日，都可以到富世村多功能會所等做快篩。