疫苗開瓶後剩餘疑遭丟棄　鄭文燦：每一劑都很珍貴絕不浪費

▲針對市議員舒翠玲反映，各地衛生所執行疫苗注射後，開瓶後剩餘疫苗有可能會被丟棄；市長鄭文燦表示，每一劑都很珍貴，絕不能浪費丟棄。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市議員舒翠玲18日指出，開瓶後的剩餘疫苗究竟如何處理？她詢問衛生所卻得到全市12區衛生所開瓶後剩餘疫苗，若6小時內未用完有可能被丟棄；對此，市長鄭文燦表示，疫苗只要是可用的，每一瓶、每一劑都很珍貴，絕對不能夠浪費，更不能夠丟棄，我們有請各個接種站，針對一至六類造冊提供備用名單，會把剩餘部分全部打完，不會浪費。

針對媒體詢問，開瓶未打完疫苗，後續是否按類別打完？有民代與里長反應，曾問過衛生所或醫院，剩餘疫苗若沒有使用完，可能會被丟棄，是否有多方利用，以避免浪費？市議員舒翠玲更以表格顯示，她向全市12區衛生所查詢結果，這3天下來分別剩餘126、105、129劑，總數則為360劑疫苗，擔心若是被丟棄，真的很浪費，希望能讓更多符合資格的市民接種。

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鄭文燦指出，疫苗只要是可用的，每一瓶、每一劑都很珍貴，絕對不能夠浪費，更不能夠丟棄，除非是開瓶後超過時限，有的一瓶可打10劑，有的會打到11劑，假設疫苗最後打完時有剩，依照中央規定，一到六類都可以成為備用名單，所以我們請各施打站，針對一到六類要提供備用名單打完，我們明天開打以後會造冊，有備用名單，把剩餘部分全部打完，絕對不會浪費。

▲市議員舒翠玲反映，各地衛生所執行疫苗注射後，開瓶後剩餘疫苗有可能會被丟棄，並提出相關調查數據佐證。（圖／翻攝自市議員舒翠玲臉書）

此外，有媒體詢問，中央流行疫情指揮中心今天宣佈疫情期間，猝死案一律進行PCR檢測，雙北今天開始實施，桃園這邊有沒有考慮要做這個猝死的PCR檢測？

衛生局長王文彥說，雙北現在是熱區，猝死案一律採PCR檢測是非常需要，桃園目前情況，猝死案一定會做行政相驗，或是司法相驗，相驗時有可疑的話，會採檢，如果是很明顯的自然死亡或病死，可能會不採，因如果全採，必須要通報，採檢通報時，死因上會附註疑似新冠肺炎，這時遺體處理上會不一樣，所以桃園地區會針對情況，必要時還是會採檢，如果不需，會以自然死亡，以一般遺體來處理。

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