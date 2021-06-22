便當配菜為何常見「茄子」？　網揭「4大真相」：店家很懂

▲茄子除富含各種維生素及礦物質，且富含膳食纖維，是屬於高營養密度的食物。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

便當方便又經濟實惠，是不少外食族優先選擇的餐點之一。不過有網友表示，因為不喜歡吃茄子的關係，叫外送時最怕打開看到茄子，不解「為什麼便當店喜歡放茄子？」引來網友揭露便當店常用茄子的4個真相，直言「店家很懂」。

一名網友在PTT WomenTalk板以「為什麼便當店喜歡放茄子」為題發文，表示自己不喜歡吃茄子，但很多便當店的配菜都會有茄子「，每次叫外送最怕就是打開看到茄子，因為團體訂，不好意思跟統計的那個人講，只好當作少一道菜。」

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貼文一出，引發不少網友熱議，「便當店的精華就在茄子呀，油後的超好吃，說真的便當店的茄子，幾乎無雷的」、「因為茄子超好吃」、「難道你要看到三色豆」、「茄子不錯啊，比較討厭放玉米、冬粉、豆輪」、「茄子很下飯」、「三色豆才該死」、「人間美味，你不吃給我」、「因為夠油夠鹹」、「茄子其實吃起來跟絲瓜差不多」、「你覺得難吃的都是放很久」。

而茄子為何會受到便當店家的青睞，就有網友點出「4大真相」，「因為好吃啊、顏色又漂亮、量大便宜、好處理」、「便當店真的很愛茄子，可能便宜又耐放吧」。