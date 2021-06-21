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網稱「6／28解封」訂位全滿！實測五星級飯店、米其林餐廳答案揭曉

▲頤宮中餐廳(君品酒店)，米其林指南大熱門。（圖／君品酒店提供)

▲有網友在PTT 發問「6/28會解封嗎？」底下有網友回應餐廳飯店預約全滿了。上圖為頤宮中餐廳。（圖／君品酒店提供)

記者黃宥寧、羅志華／綜合報導

21日本土確診75例，創下第3級警戒新低！就有PTT網友發問「6月28日會解封嗎？」沒想到，貼文一出後立刻引起熱議，有網友指出，「剛去訂餐廳，已經全客滿了，真扯！」對此《ETtoday新聞雲》打電話詢問全台唯一米其林三星餐廳頤宮、喜來登請客樓、宜蘭蘭城晶英，都表示6/29後訂位都相當空、都能隨意挑選日期，但仍需依6/28CDC公布為主。

記者實際致電詢問台北君品酒店「頤宮中餐廳」，服務人員表示，6月期間並無提供內用，僅提供外帶。至於「6月28日可望解封，是否可以預訂6月29日？」客服則強調，可以，但仍需看6月28日中央流行疫情指揮中心公佈為何，而暑假7、8月訂位，目前也都相當空，可以任意選一天，且最快7月1日就能訂位。該餐廳為全台唯一米其林三星餐廳，平常想吃可等1個月，

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《ETtoday新聞雲》初步調查如下：

北市喜來登、Ｗ飯店表示，只要官網看得到的空位都能預訂。但Ｗ飯店訂房專員也表示之前為了做人數分流有做樓層管制，因目前入住人數少已取消管制，但館內設施及餐廳均不開放。

東部：號稱宜蘭最強親子飯店、有台灣十大讓人流口水的烤鴨之稱的宜蘭蘭城晶英酒店表示，紅樓中餐廳的訂位也相當空，更表示「隨便一天都能預約」。

中部：台中號稱最強海鮮控必吃buffet的新天地旗艦店樂食自助百匯，服務人員表示，目前僅開放登記，並無奈感嘆，多數客人聽到「等訂位時間接近，會依政府警戒狀況通知」，就打消訂位念頭，目前登記也是少數。

此外，北市龍都酒樓、大腕燒肉、教父牛排洽電則都是語音「暫時不營業」，並無專人接聽。實際測試後，對於網友表示「飯店旅館青旅全都滿了」、「剛去訂餐廳，已經全客滿了，真扯！」恐是反串。

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